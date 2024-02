Gazdaság

Európai versenyhatóságok vizsgálták az influenszerek marketingtevékenységét

2024.02.15 MTI

A véleményvezérek negyede tartja be csak minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat, az influenszerek negyede azonban soha, vagy csak ritkán teszi ki a kötelező tájékoztatást - ismerteti a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a témában végzett uniós vizsgálat eredményeit az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



Közölték: az Európai Bizottság és 22 tágallam valamint Norvégia és Izland fogyasztóvédő hatóságának közös akciója 2023-ban több mint félezer influenszer marketingtevékenységét vizsgálta.



Az ellenőrzött 576 véleményvezér 97 százaléka tett közzé kereskedelmi tartalmú posztokat, de erről csupán minden ötödik tájékoztatott, míg 38 százalék egyáltalán nem használta a kereskedelmi tartalomra utaló megjelöléseket.



Hasonló eredménnyel zárult a hazai vizsgálat, amelynek keretében a GVH nem versenyfelügyeleti eljárásban 28 magyar véleményvezér közösségi platformján (Instagram, Youtube, Facebook, TikTok) a megjelent tartalmakat tekintette át.



A vizsgált influenszerek döntő többsége több százezer követővel rendelkezik, de öt véleményvezér követőinek száma az egymilliót is meghaladta - írták.



Az influenszerek többsége (54 százalék) általában jelzi a promóciós tartalom tényét, de nem mindig - tájékoztatott a GVH, hozzátéve, hogy többnyire az influenszer személyéhez valamilyen módon köthető termékek esetében marad el a reklámozás tényének feltüntetése.



Az esetek csupán harmadában volt megfelelően feltüntetve a tájékoztatás (pl.: #reklam vagy "szponzorált tartalom"). A vizsgált bejegyzések kétharmadánál csak további kattintás után, vagy nem a szöveg elején, a szövegbe beolvadó módon, bizonyos esetekben nem a közzétett videó teljes hosszában volt látható a reklámjellegre utaló információ - ismertették a vizsgálat eredményét.



Közölték: a versenyhivatal 2022 végén frissítette az influenszer marketing tájékoztatóját, amely gyakorlati tanácsokkal szolgál, miként lehet jogszerűen eleget tenni a fogyasztók tájékoztatásának, továbbá a GVH Podcast csatornáján elérhető beszélgetésben is hasznos tanácsokat kapnak az érintettek.