Pénzügy

MNB: márciusban rendkívüli lehetőség nyílik a lakásbiztosítások újrakötésére

Idén márciusban - ha az érintett ügyfél úgy dönt - egy hónapig soron kívül átköthetővé válnak a lakásbiztosítások. Az erről szóló tájékoztatót a biztosítóknak február 15-ig kell megküldeniük ügyfeleiknek - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).



Érdemes minden ügyfélnek áttekinteni meglévő szerződését és összehasonlítani az új ajánlatokkal. Jó választás lehet az MNB védjegyével ellátott Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO), mely az átlagnál magasabb ügyfélértéket kínál. Az MNB honlapjának MFO és Pénzügyi Navigátor oldalai segítenek az eligazodásban - javasolta a jegybank.



A jogalkotó döntése nyomán az ügyfeleknek soron kívül - azaz a következő szerződéses évfordulójuk lejárta előtt - lehetőségük lesz egész március folyamán lakásbiztosításuk felmondására, s ennek révén átkötésére (a mostani, vagy egy másik biztosítónál). Erről lakásbiztosítójuk február 15-ig az eddig megszokott kommunikációs csatornán (például levélben, emailen) értesíti őket. Ha az ügyfél szerződése felmondásáról dönt, azt ingyenesen, indoklási kötelezettség nélkül teheti meg írásban - neve, a biztosított ingatlan címe és kötvényszáma megadásával - legkésőbb március 31-ig, 30 napos felmondási idővel biztosítója számára.



Márciusban így erős verseny indulhat a biztosítók közt a fogyasztókért. A lakáshitel, csok mellé kötelezően megkötendő lakásbiztosítások díja beleszámít a kölcsönök teljes hiteldíj-mutatójába (thm). A bankoknak pedig hitelnyújtáskor be kell mutatniuk az MNB ingyenes MFO-kalkulátorát is - sorolta az MNB.



Kitértek arra is, hogy akik szerződésük alapján esetleg hosszabb időszakra (akár az egész évre) előre kifizették lakásbiztosítási díjukat, azok a felmondási idő lejárta utáni részt visszakapják. Szerződés felmondása esetén az ügyfeleknek szükséges rendezni a díjukat a felmondási idő végéig. Nem szüntethető meg a lakásbiztosítás (hacsak a biztosító ebbe külön nem egyezik bele) azoknak, akik nem határozatlan, hanem határozott időre (például 3 évre) szerződtek. A határozatlan idejű, ám hűségkedvezménnyel járó otthonbiztosítás akkor mondható fel, ha az adott ügyfelek a kedvezmény arányos részét visszafizetik.

Az MNB emlékeztetett: mintegy 4 millió hazai lakott ingatlan hozzávetőleg háromnegyede biztosított, vagyis minden 4. háztartás védtelen az elemi károk, tűz vagy épp a betörés ellen. Az infláció miatt az építőanyagok ára és az építés-szerelési költségek is jelentősen nőttek az elmúlt években, tavaly rekord mértékű viharkárokról számoltak be a biztosítók, ráadásul sok ingatlan alulbiztosított lehet (vagyis baj esetén jogszerűen csak a kár egy részét térítheti meg a biztosító). Mindezekért, és a hazai lakásbiztosítók közötti lanyha verseny miatt is nagy szükség van a piaci verseny erősítésére, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének további javítására.



Márciusban jó döntés lehet (az ügyfél eddigi vagy új biztosítójánál) a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) választása. Az MFO keretrendszerét az MNB határozta meg, s ez alapján a piac 14 lakásbiztosítója közül már 13-nál elérhető a konstrukció. A pénzügyi felügyelet felmérése alapján ezek magasabb szolgáltatást nyújtanak és mintegy 10 százalékkal kedvezőbbek az egyéb piaci termékeknél. Nincs önrészük, a velük kapcsolatos ügyek digitálisan intézhetők, a leggyakoribb kártípusok tartalmát az MNB szabta meg, a kizárásokat szűkítette, a kárkifizetés pedig gyorsított módon történik - ismertette az MNB.