Gazdaság

NAK: hat ország agrárkamarája tiltakozik az EU mezőgazdasági politikája ellen

Hat ország agrárkamarája - köztük a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) - tiltakozik az Európai Unió mezőgazdasági politikája ellen - közölte a NAK a Visegrádi Csoport agrárkamaráinak kibővített találkozója után kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint arra szólítják fel a brüsszeli döntéshozókat, hogy ne tegyék tönkre Európa mezőgazdaságát, "fejezzék be az európai gazdák ellehetetlenítését". Az ukrajnai importdömping megállítása érdekében pedig a V4 országok agrárkamarái közös tüntetést terveznek február 22-én a szlovák-lengyel-cseh közös határnál - írták.



A tájékoztatás szerint a visegrádi csoport agrárkamaráinak kibővített találkozóján hétfőn és kedden a Varsó melletti Otrebusyban részt vettek a lengyel Agrárkamarák Nemzeti Tanácsa, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara, a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Cseh Köztársaság Agrárkamarája, a Litván Mezőgazdasági Kamara és a Lettországi Mezőgazdasági Szervezetek Együttműködési Tanácsa képviselői, az ülésen jelen volt Janusz Wojciechowski, az Európai Bizottság mezőgazdasági biztosa is.



A közleményben rámutattak, hogy az Európai Unió gazdálkodói a növekvő termelési költségek, az ukrajnai háborúból eredő bizonytalanság miatt nehézségekkel küzdenek. Az uniós intézményektől támogatást, és nem nehezítéseket várnak - tették hozzá.



A NAK közleménye szerint a találkozón a mezőgazdasági biztos beszélt arról, hogy a Közös Agrárpolitika keretében működő krízisalap emelésére van szükség, akár más forrásból is. Ez hatékonyabb segítség lehetne a kritikus piaci helyzeteknél - fogalmazott.



Az ukrán áruk kereskedelmének és exportjának megkönnyítése - amelyen az Európai Bizottság dolgozik - nem járhat negatív következményekkel az EU egyes ágazataira, illetve mezőgazdasági piacaira. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek hatékonyan védik az uniós tagállamok piacait, különösen a frontvonalban lévő országokét - írják a közleményben.



Felidézték, hogy az Európában folyamatosan tiltakozó gazdálkodók konkrét és működőképes megoldásokat követelnek Brüsszeltől az agrárágazat számára. A gazdálkodók a klímaváltozással, a gazdaságok versenyképességével, a jövedelmekkel, az adminisztratív terhekkel és a generációs megújulással kapcsolatos kihívásokat emelik ki.



Közleményben a NAK kiemelte, a mezőgazdaság döntő szerepet játszik az élelmezésbiztonságban, meg kell erősíteni a mezőgazdaság pozícióját az EU-ban. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy az EU további bővítése ne eredményezze a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének csökkenését, a vidéki területek elnéptelenedését és a mezőgazdasági tevékenységek felhagyását a tagállamokban.