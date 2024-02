Pénzügy

Varga Mihály: februártól 20,6 százalék a Babakötvény éves kamata

Februártól rekordmagasra, 20,6 százalékra emelték a Babakötvény éves kamatát - jelentette be a pénzügyminiszter kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.



Varga Mihály azt mondta: a családok már 350 ezer gyermeknek gyűjtenek megtakarítást Babakötvényben, amelynek összege eléri a 310 milliárd forintot.



Hozzátette, azért előnyös a Babakötvény, mert magas hozamot kínál, kamata az előző évi infláció plusz 3 százalék, és az állam ehhez nyújt még további 10 százalék, maximum 12 ezer forint támogatást is évente. Nincs számlavezetési díj, adó-, járulék- és illetékmentes - sorolta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a Babakötvény egyszerűen, néhány kattintással online is nyitható.



Közölte azt is, hogy 42 ezer forint összegű életkezdési támogatás is jár a gyermekeknek.



"A magyar állampapírok ma már az élet minden szakaszára kínálnak megtakarítási lehetőséget: a Babakötvénytől kezdve a lakossági állampapírokon át a nyugdíj-előtakarékossági célig biztonságos és magas hozamú befektetést nyújtanak" - fogalmazott Varga Mihály.



A videó melletti bejegyzésben azt írták: a Babakötvény kiemelkedően magas hozama a visszaélők figyelmét is felkeltette az elmúlt időszakban, akik rövid idő alatt kiugróan nagy összegeket fektettek Babakötvénybe.



A kormány álláspontja világos: a Babakötvény magas hozamával és a hozzá járó állami támogatással a gyermekeiknek takarékoskodó családokat kell támogatni, nem pedig a szabályokkal visszaélőket, ezért a kormány bezárja a kiskaput, és 1,2 millió forintban maximalizálja a Start számlákra évente befizethető összeget. A változás a számlatulajdonosok 1 százalékát érinti - tették hozzá.