Gazdaság-élelmiszer

Agrárközgazdasági Intézet: csökkent a gabona, az ipari- és takarmánynövények, valamint számos zöldség ára

Csökkent a gabona, az ipari- és takarmánynövények ára, a zöldségek többsége is olcsóbb lett, illetve mérséklődött vagy megállt a drágulásuk 2024 elejére - olvasható az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb összfoglalóiban.



Adataik alapján január utolsó hetében Magyarországon a takarmánybúza és a takarmánykukorica termelői ára 41 százalékkal, az étkezési búza és az ipari napraforgómag termelői ára 37 százalékkal, a repcemagé 23 százalékkal, a szójababé 20 százalékkal csökkent. Az étkezési búza és a takarmányárpa termelői ára január elejéhez képest is csökkent a hónap végére. 2023 első hónapjához képest a gabonaalapú termékek feldolgozói értékesítési árai is jelentősen visszaestek, a finomliszté mintegy 36-41 százalékkal, a rétesliszté 29-33 százalékkal, a kenyérliszté 40-42 százalékkal. A csirke- és sertéstakarmány-keverékek még decemberben 7-10 százalékkal lettek olcsóbbak.



A nagybani árak összehasonlítása alapján az előző héten a belföldön termett fejes káposztát 9 százalékkal lehetett olcsóbban venni, mint egy éve, a burgonyafajták többségéért 5-10 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A fejes saláta és a petrezselyem annyiba került, mint 2023 azonos időszakában, míg a barna héjú vöröshagyma, a kelkáposzta, a sárgarépa, a sütőtök drágulása nem haladta meg a 10 százalékot. Nagyobb mértékben a zöldhagyma, a száraz fehérbab, a fekete retek, valamint a tölteni való édes paprika drágult a belföldi termények leggyakoribb piaci árai alapján - közölték.