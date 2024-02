Pénzügy

Megtakarítási rekord és kétszámjegyű hozam volt tavaly az önkéntes pénztáraknál

A kezelt vagyon új rekordra, 2 ezermilliárd forint közelébe emelkedett, az éves hozam pedig meghaladta a 17 százalékot - közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) szerdán az MTI-vel.



Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak összesített vagyona 2023-ban mintegy 350 milliárd forinttal, több mint 21 százalékkal nőtt, a taglétszám elsősorban az egészségpénztárak létszámgyarapodása miatt meghaladta a 2,08 milliót.



Közölték: a pénztárak a negyedik negyedévben 6,58 százalék becsült hozamot értek el, az egész évre becsült 17,38 százalékos átlagos érték pedig már szinte teljes egészében képes volt a tavalyi infláció ellensúlyozására. A legtöbb portfólió ennél is jobban, bőven 20 százalék felett teljesített.



A nyugdíjpénztári tagok befizetései az év folyamán 83,8 milliárd forintot tettek ki, ez a 2022-es értéket ugyan csak 2,6 százalékkal múlja felül, de az utolsó negyedév év/év növekménye megközelítette a 8 százalékot, ami komoly eredmény az egy évvel korábban mért csökkenést követően. A munkáltatók 2023-bann csaknem 13 százalékkal növelték befizetéseiket, így hozzájárulásuk a nyugdíjpénztári bevételeken belül immár eléri a 35 százalékot, ami az utóbbi öt év legmagasabb aránya.



A befizetések és a hozamok növekedése miatt az egy főre jutó átlagos vagyon nagysága is új csúcsot ért el a nyugdíjpénztáraknál: az év végére ez meghaladta az 1,8 millió forintot, több mint 23 százalékkal felülmúlva az egy évvel korábbit.



Az elemzés szerint az önkéntes egészségpénztárakban is folytatódott a létszámnövekedés: év végére a létszám csaknem 1,04 millió lett, így tavaly több mint 50 ezerrel nőtt.



Az egészségpénztárakban kezelt összesített megtakarítás a negyedik negyedév végére meghaladta a 81,6 milliárd forintot, ami az egy évvel korábbinál közel 16 százalékkal magasabb érték. Ez a látványos bővülés elsősorban annak köszönhető, hogy a pénztártagok közel 20 százalékkal növelték befizetéseiket, miközben a munkáltatók több mint 9 százalékkal utaltak többet - írták.