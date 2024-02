A tudatos bankszámlaválasztásra hívja fel a figyelmet az MNB

Pénzügy

A "Mennyi az annyi? - Spóroljon a bankszámláján!" című kampányban a jegybank a tudatos számlaválasztásra hívja fel a figyelmet, amellyel évente több tízezer forint is megtakarítható. 2024.02.07 23:30 MTI

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyféltudatosságot erősítő fogyasztóvédelmi kampányt indított a bankszámlákkal kapcsolatos takarékoskodási lehetőségek, illetve az egyszerűsített bank- és bankszámlaváltás bemutatására - tájékoztatta az MNB az MTI-t szerdán.



A közlemény szerint a "Mennyi az annyi? - Spóroljon a bankszámláján!" című kampányban a jegybank a tudatos számlaválasztásra hívja fel a figyelmet, amellyel évente több tízezer forint is megtakarítható.



Emlékeztettek: a bankoknak egy uniós irányelv alapján minden év január 31-ig tájékoztatniuk kell lakossági ügyfeleiket számlaköltségükről. Az éves, egységes formátumú díjkimutatásban részletes áttekintést kapnak az ügyfelek az igénybe vett banki szolgáltatásokról, mint a számlavezetési díj, SMS-értesítések díja, internetbank, mobilalkalmazás és telefonos banki szolgáltatások díja, de felsorolják az elvégzett tranzakciókat, ezek díjait, valamint a kamatbevételek és kamatköltségek összegét is.



A díjkimutatás segítségével az ügyfelek könnyen összehasonlíthatják számlaszolgáltatásaik költségeit más szolgáltatók aktuális ajánlataival - írták.



Az MNB megújult, ingyenes Bankszámlaválasztó programja bemutatja minden hazai, forintalapú bankszámla költségeit, emellett az ügyfélre jellemző fizetési szokások megadása után a saját várható havi és éves átlagdíjat is kiszámítja - hívta fel a figyelmet az MNB.



Közölték: a jogszabályok lehetőséget biztosítanak az egyszerűsített, maximum 13 munkanap alatt lebonyolítható bankváltásra. Ilyenkor az ügyfélnek csak az új bankot kell megbíznia, amely intézi a számlaváltással kapcsolatos feladatokat, megbízások, és ismétlődő átutalások áthozatalát a régi hitelintézettől.