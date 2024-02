Versenyhivatal

Újabb e-cigaretta forgalmazó tevékenységét vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal

Vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy elektromos cigarettákat forgalmazó szlovák céggel szemben, mivel az feltehetően illegálisan, megtévesztő módon hirdeti a termékeit.



A GVH keddi közleménye szerint az Airbox s.r.o. szlovák székhelyű vállalkozás a magyar nyelvű honlapján valószínűsíthetően azt a hamis benyomást kelti, hogy az általa forgalmazott, nikotint tartalmazó elektromos cigaretta, valamint a nikotinmentes dohányzást imitáló elektronikus eszközök jogszerűen forgalmazhatók. Ugyanakkor a termékek ízesített változatainak Magyarországon történő forgalmazása, valamint ezek távértékesítése is a hatályos jogszabályok alapján tilos - emelte ki a versenyhivatal.



A GVH jelezte: a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. A vizsgálat lefolytatására biztosított idő három hónap, ami indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.



A versenyhatóság felidézte, hogy korábban is szigorúan léptek fel két szlovák céggel szemben, amelyek elektromos cigarettákat, illetve a kiskorúak körében népszerű, ezért különösen veszélyes Elf Bar termékeket forgalmaztak magyar nyelvű weboldalaikon. A GVH a vizsgálatok megindítása után mindkét esetben az ideiglenes intézkedés eszközével élve azonnal elrendelte a webáruházak lekapcsolását az ügyek lezárulásáig.



A vizsgálatok feltárták, hogy a vállalkozások megtévesztően keltették a magyar fogyasztókban azt a benyomást, hogy termékeik jogszerűen forgalmazhatók, az eljárások mindkét esetben a kiszabható legmagasabb bírsággal zárultak.



A versenyhivatal még hatékonyabb és gyorsabb fellépését teszi majd lehetővé idén március 1-jétől, hogy a GVH Versenytanácsa letilthat egyes digitális tartalmakat, például honlapokat, ha ez a fogyasztók kiterjedt érintettsége miatt súlyos sérelem kockázatának megelőzése érdekében szükséges - hangsúlyozta a GVH.



A versenyhatóság felhívta a fogyasztók figyelmét, hogy ne dőljenek be a legális kereskedés látszatát keltő webáruházaknak vagy hirdetéseknek, és ne rendeljenek ilyen termékeket se Magyarországról, se külföldről, az illegálisan forgalmazott dohánytermékek ugyanis egészségkárosító hatásúak lehetnek.