Nagy István: negyven tonna GMO-val szennyezett ukrán vetőmagot foglalt le a Nébih

A magyar élelmiszerek a szigorú szabályozásnak és a rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően a világon a legbiztonságosabbak közé tartoznak.

A folyamatos ellenőrzéseknek és a szigorú élelmiszer-biztonsági szabályoknak köszönhetően Ukrajnából származó, GMO-val szennyezett, 40 tonna kukorica vetőmagot foglaltak le a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. A magyar élelmiszer-biztonságot és a magyar gazdák érdekeit továbbra is meg fogjuk védeni - közölte szombaton a közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter.



A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja továbbra is az, hogy csak kiváló minőségű és biztonságos élelmiszer kerüljön a magyar emberekhez. Éppen ezért végez rendszeres ellenőrzéseket a Nébih.



A Nébih januári vizsgálatán csaknem 40 ezer kilogramm Ukrajnából származó, GMO-val szennyezett kukorica vetőmag akadt fent. A forgalmazó céggel szemben, a Nébih megindította az eljárást, és a jogszabályoknak megfelelően intézkedik a megsemmisítésről is - tette hozzá a miniszter.



Nagy István kiemelte, a magyar élelmiszerek a szigorú szabályozásnak és a rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően a világon a legbiztonságosabbak közé tartoznak, az agrártárca pedig mindent megtesz azért, hogy ez így is maradjon.



A magyar családok asztalaira ugyanis csak jó minőségű és biztonságos termékek kerülhetnek - szögezte le.



Kifejtette, "határozottan kiállunk amellett, hogy a harmadik országból importált mezőgazdasági termékeknek is ugyanazoknak az előírásoknak kelljen megfelelniük, mint az unióban előállított élelmiszereknek".



A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország egészen addig fenntartja az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékek nemzeti importtilalmát, amíg nem születik azzal egyenértékű nemzetközi megoldás.



A korlátozás a vetőmagot nem érinti és a tranzitszállítmányok továbbra is engedélyezettek, azonban azokat az illetékes hatóságok az eddigi gyakorlatnak megfelelően zárral látják el a határon, nyomon követik őket, és az ország egész területén ellenőrzik az érintett termékek útját - közölte az agrárminiszter.