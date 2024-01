Közlekedés

Volán-szakszervezet: a két munkabeszüntetés nélkül nem lehetett volna ilyen bérajánlatot elérni

A két, kiemelkedően sikeres volánbuszos munkabeszüntetés nélkül nem lehetett volna ilyen bérajánlatot elérni a MÁV-Volán-csoportnál a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) szerint, amely utolsóként, szerdán csatlakozott a megállapodáshoz. A bérmegállapodás aláírását pedig azzal indokolták, hogy anélkül nem lett volna bérfejlesztés a Volánbusznál.



A SZAKSZ közleményében kiemelte, álláspontjuk szerint a két, kiemelkedően sikeres volánbuszos munkabeszüntetés nélkül nem lehetett volna el ilyen bérajánlatot elérni, így a szakszervezet a végső mértékeket a saját sikereként könyveli el, és úgy véli, bebizonyította, hogy lehet Magyarországon a közlekedési szektorban is érdemi sztrájkot megvalósítani. A SZAKSZ a bértárgyalásokon elment a falig, és komoly eredményeket ért el - írták.



A közleményben felidézték, hogy a megállapodás alapján a munkáltató 2024. január 1-ig visszamenőlegesen 600 000 forintos alapbérig alanyi jogú, 17 százalékos béremelést hajt végre, amelynek összege nem lehet kevesebb 70 000 forintnál. A 600 000 forint alapbér felett az alanyi jogú béremelés mértéke egységesen 102 000 forint. Ez autóbuszvezetők esetében a pótlékokkal együtt meghaladja a 20 százalékos mértéket is.



Megjegyezték, ezzel a köztulajdonban működő közszolgáltató szférában a MÁV-Volán cégcsoportnál növekszik a legmagasabb mértékben a bér az idén.



A szakszervezet közleményében kitért arra, a serdai, utolsó tárgyalási fordulón - a MÁV Zrt., a Volánbusz Zrt. és a társszakszervezet képviselőivel - a felek megállapodtak abban is, hogy különös tekintettel a Volánbusz várható átalakítására, a bekövetkező integrációra, felülvizsgálják a bérek struktúráját és a kollektív szerződést. A megállapodás garantálja, hogy a rákövetkező két évben az inflációt is figyelembe véve nő a foglalkoztatottak keresete - jegyezték meg.