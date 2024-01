Közlekedés

Főváros: marad a Budapest-bérlet és a vármegye bérletet is elfogadja a BKK

A Budapest-bérlet változatlanul érvényes marad a főváros egész területén, a Pest vármegyére váltott havi bérletet, illetve a havi országbérletet március 1-től a BKK járatain is elfogadják - erről állapodott meg hétfőn Karácsony Gergely főpolgármester és Lázár János építési és közlekedési miniszter a főpolgármesteri hivatal hétfői tájékoztatása szerint.



Mindegyik bérletet mindkét fél árusítani fogja, minden értékesítési csatornáján - tájékoztatta Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala a két politikus közös közleményéről az MTI-t.



A közlekedők járnak legjobban a miniszter és a főpolgármester megállapodásával, mert az az utasok százezrei számára teszi olcsóbbá és egyszerűbbé a közösségi közlekedés használatát - tartalmazza a közlemény.



Mint írták: a felek abban állapodtak meg, hogy az eddigi, számos vitára okot adó költségalapú elszámolás helyett a Budapest-bérletből, a Pest vármegyei bérletből és az országbérletből származó bevételt, és az ahhoz kapcsolódó menetdíjkiegészítést - az adott érvényességi terület sajátosságaihoz igazodóan - teljesítményarányosan osztják meg.



A miniszter és a főpolgármester egyetértett abban is, hogy az eddig a Fővárosi Önkormányzatot illető évi 12 milliárd forint normatív költségvetési támogatás helyett 2024-től a felek egy olyan rendszert alakítanak ki, amely egyaránt szolgálja a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés bevétellel nem fedezett költségeinek megtérülését.



A minisztérium és a főváros lezárja a tavaly év végén megszűnt korábbi agglomerációs megállapodással kapcsolatos elszámolási vitákat is. Az új, átfogó megállapodás eredményeként a Fővárosi Önkormányzat az agglomerációs költségtérítés 2022-2023-as elszámolásként 5,57 milliárd forintot fizet a MÁV-nak - ismertették.



A megállapodás technikai részleteit a minisztérium és az önkormányzat a közlekedési vállalatok bevonásával dolgozza ki úgy, hogy az 2024. március 1-jén hatályba léphessen - olvasható a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.