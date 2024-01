Sztrájk

Volánbusz: az autóbusz-vezetők 56 százaléka nem vette fel a munkát hétfőn

A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) január 28-29-ére szervezett munkabeszüntetésének második napján a hétfőre munkavégzésre vezényelt autóbusz-vezetők 56 százaléka, míg a teljes munkavállalói létszámnak 21 százaléka vett részt a sztrájkban - közölte a Volánbusz Zrt. hétfőn az MTI-vel.



A közleményben hangsúlyozták: a MÁV-VOLÁN-csoport továbbra is a bérmegállapodás mielőbbi megkötésére törekszik, a tárgyalások már kedden folytatódnak.



Az adatok vármegyénként jelentős különbségeket mutatnak. Van, ahol az autóbusz-vezetői állománynak csak 7 százaléka, míg a hétfői munkavégzésre vezényelt autóbusz-vezetők 12 százaléka vélte úgy, hogy a folyamatban lévő tárgyalásoknál célravezetőbb a munkabeszüntetés. Az egyéb fizikai, illetve a szellemi munkavállalóknak a 6 százaléka vett részt a sztrájkban országosan - írta a közlekedési társaság.



A MÁV-VOLÁN-csoport és a Volánbusz vezetése továbbra is elkötelezett abban, hogy a lehető leghamarabb megkösse a 2024-re vonatkozó bérmegállapodást a munkavállalókkal - hangsúlyozták a közleményben.



A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) Facebook-oldalán megjelentek szerint hétfőn az autóbuszvezetők mellett a karbantartók is részt vettek a munkabeszüntetésben. A munkavállalói szervezet azt jelezte, hogy a sztrájk támogatottsága elérheti a 75-80 százalékot a munkavállalók körében.



A SZAKSZ a tavaly december 10-11-i munkabeszüntetés után idén január 28-29-ére hirdetett újabb sztrájkot a 2024-re szóló bértárgyalások felgyorsítása érdekében.



Az Építési és Közlekedési Minisztérium január 17-i tájékoztatása szerint Lázár János miniszter egy 3 éves időszakra szóló bérfejlesztési ajánlatot tett a MÁV-Volán-csoport munkavállalóinak. Az ajánlat szerint a bérfejlesztési ciklus alatt a cégcsoport munkavállalóinak alapbére átlagosan legalább 25 százalékkal - az éves bértárgyalások függvényében akár ennél is nagyobb mértékben - növekedne, míg a bérfejlesztési időszak első évben, 2024-ben egységesen havi 70 ezer forinttal nőne a vállalatcsoport minden munkavállalójának alapbére, ez átlagosan 16,8 százalékos béremelést jelent.



A SZAKSZ a bértárgyalás legutóbbi, január 23-i fordulóját eredménytelennek ítélte. Az érdekképviselet a korábbi 25 százalékos, vagy fejenként havi 112 500 forintos keresetfejlesztési igényét havi 90 000 forintra módosította, amit a bértárgyalás során nem tudott a munkáltatóval elfogadtatni.