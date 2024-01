Gazdaság

Elzárhatja a pénzcsapokat az EU, ha Orbán nem szavazza meg az Ukrajnának szánt támogatást

Az ötlet kitervelői szerint roham indulna a forint ellen és keményen megdrágulna az államadósság finanszírozása, továbbá meglódulna az infláció. 2024.01.29 07:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Tanács olyan tervet dolgozott ki, amelynek értelmében Brüsszel teljesen elzárná a pénzcsapot Magyarország felé, ha az nem szavazza meg a hamarosan kezdődő uniós csúcson a Kijevnek szánt 50 milliárdos uniós támogatást - írja a Financial Times (FT) alapján a hvg.hu.



Az FT által megszerzett bizalmas dokumentumok szerint a magyar gazdaság sebezhető, így meg lehet rendíteni a forintot, és meg lehet ingatni a külföldi befektetők bizalmát. Az elemzés szerint az európai vezetőknek ki kell nyilvánítaniuk, hogy az alapokat nem csupán átmenetileg fagyasztják be. Emiatt azután roham indulna a forint ellen és keményen megdrágulna az államadósság finanszírozása, továbbá meglódulna az infláció.



Bóka János a kormány uniós ügyekért felelős minisztere azt mondta, hogy nem tudnak semmiféle pénzügyi fenyegetésről, de az ország nem enged zsarolásnak. Ugyanakkor továbbra is konstruktívan részt vesznek a tárgyalásokban. Viszont nyilvánvalóan az erősödő nyomásra válaszul elárulta: a magyar fél két napja új javaslatot terjesztett elő. Kész arra, hogy az EU a költségvetés növelésével segítsen Ukrajnának, akár hitelfelvétel árán is, ha cserében eleget tesz bizonyos magyar feltételeknek.

A CNN vasárnapi külpolitikai elemzése szerint a hétfői ukrán-magyar külügyi találkozót árgus szemmel figyelik Ukrajna szövetségesei, a NATO és az Európai Unió tagállamai, ugyanis az ukrajnai orosz invázió kezdete óta végig Magyarország volt a leggyengébb láncszem a Nyugat Vlagyimir Putyinnak adott válaszában, noha az Oroszország elleni szankciókat eddig mindig megszavazta Magyarország.



Orbán Viktor azonban hatékonyan lassította az Ukrajnának nyújtandó segélyeket, nyilatkozataiban többször kétségbe vonta Ukrajna esélyét a győzelemre, amikor pedig Putyinnal találkozott, nem volt hajlandó háborúnak hívni a háborút, csak a putyini propaganda által engedélyezett különleges katonai művelet kifejezést használta.



A hétfői külügyminiszteri találkozóra várakozva nyugati tisztségviselők a CNN-nek azt mondták, hogy a színfalak mögött óriási győzelemnek könyvelnék el, ha Magyarország lemondana vétójáról. Többségük azonban attól tart, hogy Magyarország ismét akadályokat gördít majd Ukrajna támogatása elé, és olyan új húzásokra készülnek Orbán részéről, amelyek lelassítják a nyugati támogatást.