Turizmus

Netrisk: a síelők többsége Ausztriába utazott a biztosítások alapján

A síeléshez 2023. november vége és 2024. január eleje között utasbiztosítást kötő turisták 66 százaléka Ausztriát választotta, Szlovákia részesedése 14, míg Lengyelországé 7 százalékos - derül ki a Netrisk legfrissebb összeállításából.



Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény szerint az átlagos biztosítási díj meghaladja a 10 ezer forintot.



A síeléshez 2023. november vége és 2024. január eleje között utasbiztosítást kötő turisták 2, illetve 3 százaléka Szlovéniát és Olaszországot választotta. Az érintettek az idei szezonban eddig átlagosan 5 napra kötöttek utasbiztosítást. A legtöbben az utazás előtt 1 nappal kötötték meg a biztosításukat.



A Netrisk kutatásából kiderült az is, hogy hova utaztak azok, akik nem síterepet választottak célpontnak. Ebben az összevetésben is Ausztria vezet, 20 százalékos aránnyal. Utána Románia következik 13 százalékkal. Szinte holtversenyben végzett a harmadik helyen Olaszország, Lengyelország, Spanyolország és Németország 10-10 százalékos részesedéssel. Ezek az utazók azonban a síelőknél hosszabb időszakot töltöttek külföldön, átlagosan majdnem 8 napot.



Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója elmondta: bármilyen külföldi utazás esetén érdemes biztosítást kötni, de különösen igaz ez, ha síelésről van szó. A síterepeken történt baleseteknél az esetleges hegyi, akár helikopteres mentés, azonnali orvosi ellátás ugyanis igen költséges dolog, több millió forintba is kerülhet. Ehhez képest az utasbiztosítás költsége elenyésző - jegyezte meg.



Az utasbiztosítások között mind a díjakban, mind a kapcsolódó szolgáltatásokban van különbség, ezért érdemes körültekintően választani. Ha valaki autóval utazik külföldre - akár síelni, akár csak városlátogatásra -, érdemes assistance-szolgáltatással kombinált utasbiztosítást kötni - hívta fel a figyelmet a Netrisk.