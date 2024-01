Gazdaság

EM: valamelyest nőtt az energiafogyasztás a fűtési szezon első felében

Október közepén kezdődött, és április közepéig tart, így félidején túl jár már a hivatalos fűtési szezon. Az első három hónapban a megelőző év azonos időszakához képest 5,4 százalékkal több földgáz és 4,4 százalékkal több áram fogyott Magyarországon - jelentette szerdai közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).



Azt írták, hogy a felhasznált mennyiségek ugyanakkor még mindig jelentősen elmaradnak a nemzetközi energiaválság előtti szintektől.



A magyar családok biztonságos ellátását a csípősebb tél ellenére is magas gáztárolói töltöttség, pénztárcájuk védelmét pedig a rezsicsökkentés garantálja - hangsúlyozta az EM.



A 2023/2024-es fűtési szezon első felében 156 millió köbméterrel több gázt használt fel Magyarország, mint egy évvel korábban. A hőmérsékleti hatásoktól inkább függő lakossági felhasználás 11,5 százalékkal nőtt. A gazdaság gázfogyasztása a tavalyival nagyjából megegyező mértékű, 1,1 százalékkal volt magasabb. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) MVM Csoport adatszolgáltatásán alapuló összegzése szerint a villamos energia felhasználásában 4,4 százalékos emelkedés mutatható ki.



A kismértékű növekedés jórészt az alacsony bázisra vezethető vissza. Az előző fűtési szezonban sokat spóroltak a két legfontosabb energiahordozóból. A földgázfogyasztás 2022 október közepétől 2023 április közepéig negyedével volt alacsonyabb, mint egy esztendővel előtte. A felhasznált villamos energia mennyisége a tavalyelőtti fűtési szezonról a tavalyira 7,5 százalékkal csökkent. A legfrissebb adatok szerint tehát a visszaesés nemcsak lefékeződött, hanem valamelyest meg is fordult 2023 végén, 2024 elején. A felhasználás azonban ezzel együtt is bőven a nemzetközi energiaválság előtti szint alatt alakult - közölte a minisztérium.



Az EM összefoglalója emlékeztet arra, hogy egész éves összevetésben tovább mérséklődött a Magyarországon felhasznált földgáz és villamos energia mennyisége 2023-ban. Gázból mindössze 8,5 milliárd köbméter fogyott tavaly, 2,5 milliárd köbméterrel, 23 százalékkal kevesebb, mint 2021-ben. A villamosenergia-felhasználás több mint 2,1 terawattórával, 4,5 százalékkal volt alacsonyabb a megelőző évinél. A földgázfogyasztás alakulását az uniós módszertan szerint az elmúlt öt év átlagához mérve is az elvárt mértéket felülmúló, 17,4 százalékos csökkenés adódik.



A nagyarányú megtakarítások mérséklik Magyarország importkitettségét, erősítik az energiaszuverenitást - értékelt a minisztérium.

A közlemény kiemeli: az ellátás zavartalanságának fontos garanciája, hogy a hazai gáztárolók töltöttsége csak a napokban csökkent 80 százalék alá. A valós helyzetet pontosabban tükröző, fogyasztásarányos adat 52 százalék, ami a harmadik legmagasabb érték Európában, az uniós átlagnak több mint a kétszerese. A még elérhető tartalékok a tavalyi lakossági fogyasztás több mint másfélszeresét teszik ki.



A magyar családok tehát keményebb mínuszokban is nagy biztonsággal tarthatják melegen otthonaikat, miközben változatlanul Európában a legolcsóbban jutnak hozzá a legfontosabb energiahordozókhoz - hangsúlyozza az EM.



Ismertették: a legutóbbi adatok szerint a földgáz esetében tíz háztartásból kilenc, az áramnál pedig nyolc a rezsivédett sáv alatt maradt. A rezsicsökkentés tehát működik, a kormány ezért a továbbiakban is kiáll a Brüsszel és a baloldal által folyamatosan támadott intézkedés mellett - áll a közleményben.