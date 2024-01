Gazdaság

Czomba Sándor: újra dinamikusan, 6 százalékkal nőnek a reálbérek

A KSH adatai szerint 2023 novemberében 621 ezer forintra nőtt a bruttó átlagkereset, azaz egy év alatt 14,1 százalékkal, közel 77 ezer forinttal emelkedtek a fizetések. 2024.01.23 08:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az adatokhoz fűzött keddi kommentárjában kiemelte, hogy az infláció sikeres kormányzati visszaszorításának köszönhetően szeptembertől újra növekedésnek indultak a reálbérek, azaz egyre többet ér a családok jövedelme. Novemberben 5,7 százalékkal nőtt a fizetések vásárlóereje, ami azt jelenti, hogy a reálbérek emelkedése további 2 százalékponttal gyorsult az októberi 3,7 százalékos bővülést követően - állapította meg Czomba Sándor.



A Gyurcsány-korszakhoz képest egy munkavállaló átlagosan már háromszor több fizetést visz haza, miközben 2010-hez képest 1 millióval dolgoznak többen, a regisztrált álláskeresők száma pedig történelmi mélypontra süllyedt Magyarországon.



Kitért arra is, hogy a gazdasági növekedés helyreállítása érdekében a kormány célja, hogy a 15-64 év közöttiek aktivitási rátája a jelenlegi 78 százalékról 85 százalékra növekedjen, amelyet a bérek emelkedése mellett a kormány új, célzott munkaerőpiaci programja fog támogatni. A reálbérek és az aktivitás emelkedése együttesen hozzájárul a fogyasztás helyreállításához, így a 4 százalékos, dinamikus gazdasági növekedés eléréséhez.



Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy 2023. december 1-től a minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 10 százalékkal emelkedett, így az infláció visszaszorításának köszönhetően a reálbérek növekedése a 2023. decemberi adatokban még látványosabb lehet, és ez 2024-ben is tovább folytatódhat.