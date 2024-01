Világgazdaság

Az Apple 1,1 milliárd rubel monopóliumellenes bírságot fizetett az orosz államnak

Az Apple 1,1 milliárd rubel (4,4 milliárd forint) bírságot fizetett az orosz államnak - közölte a Kommerszant című gazdasági lap az orosz szövetségi monopóliumellenes hatóságra hivatkozva.



A tájékoztatás szerint a technológiai óriásvállalat január 19-én egyenlítette ki az összeget az orosz államkincstárnak.



A céget 2022 júliusában marasztalták el a monopóliumellenes törvények megsértése miatt. A hatóság szerint az Apple megtiltotta az iOS operációs rendszeren futó alkalmazások fejlesztőinek, hogy tájékoztassák a felhasználókat az egyes alkalmazásokon belül, hogy a fizetéseket az App Store-on kívül is teljesíthetik, illetve alternatív fizetési módokat is használhatnak.



A orosz monopóliumellenes hatóság hozzátette, az Apple megkövetelte azt is, hogy a fejlesztők távolítsanak el minden külső hivatkozást saját honlapjaikra, és változtassák meg az alkalmazásokat olyan módon, hogy a regisztráció ne vezessen külső linkre, különben a cég nem engedi be az alkalmazásokat az App Store-ba.



2023 októberében az Apple engedélyezte orosz fejlesztőknek, hogy iOS és iPadOS alkalmazásaikba külső fizetési lehetőségeket építsenek be. Az Apple a külső fizetési rendszerek alkalmazásáért 27 százalékos komissziót von le. Az App Store szabvány komissziója 30 százalék. Az Apple közölte, hogy a vonatkozó döntést bírósági határozat alapján hozta meg.



Tavaly februárban az Apple már fizetett egy 906 millió rubeles (3,6 milliárd forint) bírságot egy másik monopóliumellenes ügyben.