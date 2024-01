Gazdaság

Equilor: a magyar gazdaság érdemi növekedést mutathat fel az idén

A magyar gazdaság érdemi növekedést mutathat fel az idén, az Equilor Befektetési Zrt. elemzői szerint 3,2 százalékkal bővülhet a GDP. 2024.01.21 06:38 MTI

Az Equilor elemzői csütörtökön Budapesten háttérbeszélgetésen elmondták: a csökkenő kamatszint, a befolyó uniós források és a működőtőke-beáramlással felfutó magánberuházások segítik a növekedést. Emellett megindulhat a belső kereslet, mivel a fogyasztást az emelkedő reálbérek egyre jobban támogathatják.



Árokszállási Zoltán vezető elemző elmondta: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) gyorsíthat a kamatvágások ütemén, az infláció jelentős csökkenése nyomán. A csökkenő kamatok miatt a hitelfelvétel erőre kaphat. Az infláció legkorábban 2025-ben kerülhet az MNB inflációs célsávjába, az idén éves átlagban 5,3 százalékos fogyasztói árindexet várnak - jelezte.



Nehézséget okozhat ugyanakkor az elemző szerint a gyenge euróövezeti kereslet és az állami beruházások gyengélkedése, miközben az "export ellenszélben halad".



Az Equilor vezető elemzője szerint ugyanakkor a gyenge euróövezeti kilátásokat tompíthatja, hogy az elmúlt években beinduló feldolgozóipari beruházások lassan termőre fordulnak, és az uniós források is jelentősebb ütemben megindulhatnak Magyarország felé. A tavalyi 6 százalék körüli GDP-arányos költségvetési hiány automatikusan csökkenhet az idén, az Equilor várakozása szerint 4,7 százalékra.



A forint árfolyamában ellentétes hatások érvényesülnek: az európai uniós források egy részéhez most már hozzáfér Magyarország, és a globális kamatokhoz képest a kamatkülönbözet a forint javára továbbra is számottevő. Bár rövid távon nem kizárt némi erősödés, az év végén 395 forint körül alakulhat az euró árfolyama - tette hozzá az elemző.



Árokszállási Zoltán elmondta: a részvénypiacokon a világszerte több mint 4 milliárd embert érintő választások miatt 2024 a bizonytalanság éve. A politikai bizonytalanság mellett a geopolitikai feszültségek - fegyveres összecsapások, háborúk a Közel-Keleten vagy az orosz-ukrán konfliktus - labilitást okoznak a világ pénz- és tőkepiacain.



Azt mondta, hogy a befektetőknek érdemes a viszonylag magas kamatozású pénzpiaci eszközökben tartaniuk a megtakarítás egy részét, felkészülve egy esetleges részvénypiaci korrekcióra. A magyar lakossági megtakarítások szempontjából fontos, hogy az első negyedévben a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) számos sorozata jelentős mértékű, összesen több száz milliárd forintnyi kamatot fog fizetni, így célszerű már most végiggondolni, mibe érdemes fektetni a megkapott összeget. A jelenleg elérhető, 9,9 százalékos kamatozású PMÁP rendkívül vonzó a csökkenő infláció fényében - vélekedett.



A magyar részvények jó erőben vannak, közöttük is kiemelte, hogy az OTP sajáttőke-arányos megtérülése kimagasló lehetett tavaly, illetve a Magyar Telekomot továbbra is komoly árazási erő jellemezheti.