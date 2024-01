Élelmiszerbiztonság

Agrárminisztérium: idén kevesebb szabálytalanságot tárt fel a téli szezonális ellenőrzés

Több mint 1300 ellenőrzést végeztek az élelmiszerlánc-felügyelők a téli szezonális ellenőrzéssorozat alkalmával decemberben - összegezte pénteki közleményében az Agrárminisztérium (AM).



Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára az akciót értékelve kiemelte: minden területen kis mértékben csökkent a feltárt hiányosságok gyakorisága. Az élelmiszerlánc szereplői és a hatóság az ünnepek alatt hatékonyan szolgálták a fogyasztók érdekeit.



2023 decemberében az ünnepi időszak közkedvelt termékei és vendéglátóhelyei álltak az élelmiszerlánc-felügyelet középpontjában. Az országos szinten összehangolt, téli szezonális ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával a vármegyei és a járási hivatalok szakemberei végezték el, amihez egy-egy speciális szakterületen a Nébih ellenőrei is csatlakoztak.



Az ellenőrzéssorozatot elrendelő Nobilis Márton államtitkár az eredményeket összefoglalva a közleményben elmondta: országosan összesen 1342 ellenőrzésre került sor, a felügyelők 8 alkalommal bocsátottak ki figyelmeztetést, további 78 esetben bírságot szabtak ki. Leggyakrabban, 73 esetben, higiéniai problémákat tapasztaltak, ugyanakkor általánosan elmondható, hogy kis mértékben, de minden területen csökkent a feltárt hiányosságok gyakorisága. Összesen 214 élelmiszertételt kellett kivonni a forgalomból, jellemzően (171 tétel esetében) a fogyaszthatósági, illetve a minőségmegőrzési idő lejárta miatt.



Az év végi időszak szokásainak megfelelően 167 adventi, karácsonyi vásáron, ünnepi rendezvényen ellenőrizték a kitelepült vendéglátó egységeket a felügyelők - összegezte az államtitkár. Általános tapasztalat, hogy a vendéglátók megfelelően felkészültek, az élelmiszer-higiéniai és -biztonsági szempontokkal tisztában vannak. E területen főleg a dolgozókat érintő általános higiénés hiányosságok fordultak elő (az ellenőrzések 5,4 százalékában). Jellemző volt például, hogy hiányzott a fertőtlenítő hatású kézmosószer, valamint, hogy a dolgozók elmulasztották a kézmosást a pénzkezelés és az ételkiadás között.



Az időszakos rendezvényekről szólva Nobilis Márton kiemelte, 39 egységnél a forralt bor kínálatot is vizsgálták a felügyelők. Összesen 4 vendéglátónál hiányzott a gyártmánylap és 2 terméket kellett kivonni a forgalomból a nyomonkövetés hiánya miatt. A hatóság 2 esetben döntött bírság kiszabása mellett.



A 2023-as téli szezonális ellenőrzéssorozat összességében kedvező tapasztalatokkal, javuló tendenciával zárult, pozitív visszajelzést nyújtott a hatóság egyik alapvető célja és törekvése kapcsán, amely 2024-ben is a stabil élelmiszerbiztonság biztosítása, a fogyasztók hatékony védelme lesz - foglalta össze Nobilis Márton.