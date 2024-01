Légiközlekedés

A Wizz Air újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti járatát

A Wizz Air újraindítja Budapest és Tel-Aviv közötti járatait márciusban - jelentette be a légitársaság szerdán.



Az MTI-nek küldött közleményben ismertetik, hogy március elsejétől az izraeli fővárosba heti három alkalommal repülhetnek az utasok Budapestről.



A Wizz Air közölte, hogy tavasztól Budapest mellett Bukarest, Krakkó, London-Luton, Róma-Fiumicino és Szófia repülőterekről is indít járatokat Tel-Avivba.



A légitársaság tavaly október 7-én jelentette be, hogy felfüggesztette járatait Budapest, illetve Debrecen és Tel-Aviv között az izraeli légitámadások miatt, egyeztetve a helyi és nemzetközi hatóságokkal.