Gazdaság

A régiós piacokon is terjeszkedne a magyar egyedi betonelemeket gyártó KRAUSZ High-tech Stone

Az egyedi betonelemeket gyártó és számos innovatív terméket kifejlesztő KRAUSZ high-tech stone Kft. az ipari megrendelők mellett a magánszektor felé is nyitna, és keresi a régiós piacokon a terjeszkedési lehetőségeket - tájékoztatta az MTI-t a társaság alapító-társtulajdonosa és ügyvezetője Krausz Péter.



Az 1997-ben alapított családi vállalkozás három éve kezdett egyedi hibrid technológia kifejlesztésébe, amellyel tartós és az időjárásnak ellenálló felületeket lehet létrehozni, tetszőleges színkombinációban. Olyan felületet hoztak létre polimer-szilikát keverékből, amely a cég szintén saját fejlesztésű, ultra nagy szilárdságú zsugorkompenzált betonjával (UHPC) egy időben, egy sablonban megkötve készül el. A köztéri felületeknél, utcabútoroknál különösen előnyös, hogy öntisztuló, kopásálló és külön kezelés nélkül is biztosított a felület sérülésmentessége - mondta. Megjegyezte, hogy a nyugat-európai és tengerentúli piacokon sem ismert ez az eljárás tudomásuk szerint.



Beszámolt róla, hogy keresik az együttműködést a külföldi cégekkel, mind a színtartó hibrid technológia, mind a zöldbeton termékek értékesítésére.



Ausztriában saját cég létrehozása előtt állnak, ahol a nyugati piacokon már népszerű, de Magyarországon még kevésbé keresett ökobeton termékkel jelennének meg. Az ökominősítés megszerzése mellett a piacra lépéshez számos akadályt kell legyőzni, ezért is keresik az együttműködés lehetőségeit - emelte ki.



Krausz Péter a magyar piacon nagy lehetőséget lát a speciális UHPC- nagyszilárdságú betonelemek gyártásában, az egyedi fejlesztéssel a piaci szereplőkhöz képest jóval vékonyabb és hosszabb falelemeket is képesek gyártani - mondta.



Több nagy projektre is pályáznak. Ezek között szerepel például a részvétel a Citadella helyreállítási munkálataiban. A pályázat eredménye tavasszal várható, reményeik szerint a másfél évre tervezett munka várható összértéke elérheti az egymilliárd forintot.



A társaság jelenleg mintegy tíz emberrel Csákváron működik, ahol 1500 négyzetméteres gyártóterületet bérelnek. A jelenlegi géppark és létszám elégséges a kapacitások kielégítésére és a külpiaci terjeszkedés esetén is Magyarországon tartanák a gyártást - mondta az ügyvezető.



Az építőipari piac visszaesésével a korábban mintegy 400 millió forintra becsült, 1200 négyzetméteres új termelő csarnok építését "jegelték", amíg a cég nem tudja stabilizálni bevételeit, továbbá pályázati forrásokra is szükség lesz.

Tájékoztatása szerint a piac tavasz és ősz között leállt, árbevételük a 2022-es 190 millió forintról mintegy 105 millió forintra zuhant. Várakozása szerint a forgalom idén néhány nagyobb projektnek köszönhetően elérheti a 200 millió forintot.



Az ipari megrendelések visszaesésével a magánszektor felé is nyitottak.



A mintegy 2 milliárd forintra becsült díszitőbetonelem-gyártó piacon mintegy tíz cég osztozik, a KRAUSZ high-tech stone Kft. az első három cég között van.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a társaság 2021-ben 151 millió forintos árbevétel mellett 10,7 millió forint nyereséget ért el, 2022-re az adózott eredmény 22,7 millió forintra, az árbevétel 189,5 millió forintra nőtt.