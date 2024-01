Gazdaság

Duna House: a falusi csok-os települések lehetnek az idei év nagy nyertesei

A falusi csok igénylésénél új lakóház vagy használt lakás vásárlásánál akár 15 millió forint támogatási összeghez is hozzá lehet jutni a meglévő és vállalt gyermekek számától függően. 2024.01.11 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Azok a települések lehetnek az idei év nagy nyertesei, ahol elérhető a falusi csok, hiszen ez a lakástámogatás teljes illetékmentességet és az eddiginél magasabb támogatási összegeket jelent az otthonteremtést tervező családoknak - közölte a Duna House szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint - a falusi csok igénylésénél - januártól új lakóház vagy használt lakás vásárlásánál akár 15 millió forint támogatási összeghez is hozzá lehet jutni a meglévő és vállalt gyermekek számától függően. Meglévő lakóingatlan korszerűsítésénél vagy bővítésénél is igényelhető a falusi csok, ekkor 600 ezertől 7,5 millió forintig terjedhet a támogatási összeg.



Ráadásul a falusi csok-os ingatlanoknál megmarad az áfa-visszaigénylés lehetősége is.



Arra is kitértek, hogy használt lakóingatlan választásakor, amennyiben a vásárlással egybekötött korszerűsítésre is szükség van, az egy gyermek után felvehető összeg 2024-től 1, két gyermek után 4, három vagy több gyermek után 15 millió forintra változott. Meglévő ingatlan bővítése, korszerűsítése esetén pedig egy gyermek után 600 ezer, két gyermek után 2 millió, három gyermek után 7,5 millió forint támogatást lehet igényelni. Az új, egylakásos lakóháznál megmaradtak az előző évi támogatási összegek: 600 ezer forint, 2,6 és 10 millió forintos segítséget kaphat a család a vállat gyermek számától függően.



A közlemény idézte a cégcsoporthoz tartozó Credipass hitelközvetítő magyarországi vezetőjét, Fülöp Krisztiánt, aki a közleményben megjegyezte, a falusi csok-nál a gyermekvállalás teljesítésére egy gyermek vállalásánál 4 év, két gyermek vállalásánál 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év áll rendelkezésre, függetlenül a felvett támogatási összegtől. Azonban életbe lépett egy fontos szigorítás is: idén januártól legalább 2 éves tb-jogviszonyt kell igazolnia az igénylőknek, függetlenül a vállalt gyerekek és az igényelt támogatás összegétől - ismertette a közleményben a Credipass magyarországi vezetője.



A Credipass arra is felhívta a figyelmet, hogy akik még a 2023-as szabályok szerint igényeltek falusi csok-ot, ám januárig nem bírálták el a kérelmüket, azok kérhetik, hogy rájuk is a 2024-es feltételek legyenek érvényesek. Így magasabb támogatási összegekhez juthatnak. Fontos tudni, hogy nem minden bank vesz részt a falusi csok támogatás folyósításában, illetve az első lakásszerzésre vonatkozó 10 százalékos önerő elvárás sem kötelező minden bank számára - olvasható a Duna House közleményében.