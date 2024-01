Gazdaság

NGM: gazdaságélénkítő programok indulnak az ipari teljesítmény helyreállítása érdekében

A KSH adatai szerint 2023 novemberében éves alapon 5,8 százalékkal, míg az előző hónaphoz képest 2,3 százalékkal mérséklődött az ipari termelés volumene. 2024.01.09 23:30 MTI

A háború és a szankciók jelentős károkat okoztak a gazdaságban, továbbá a gyenge európai konjunktúra és így összességben a gyengébb kereslet negatívan járult hozzá az ipari teljesítmény alakulásához. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2023 novemberében éves alapon 5,8 százalékkal, míg az előző hónaphoz képest 2,3 százalékkal mérséklődött az ipari termelés volumene - hívta fel a figyelmet a legfrissebb jelentésre a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).



A kormány intézkedéseinek eredményeképpen, továbbá a nemzetközi konjunktúra javulásával azonban a következő hónapokban már újra növekedés várható az ipari termelés volumenét tekintve. Ezt vetítik előre a hazai és európai feldolgozóipari hangulati és beszerzési menedzser indexek is. A hazai ipar várható fordulatát az élénkülő belső kereslet, a reálbérek növekedési pályára állása, a minimálbérek és a bérminimum előre hozott jelentős emelése, a visszaeső infláció is támogatja, de pozitív hatást gyakorol a kamatstop és a bankok önkéntes kamatplafonja, amelyet mind a vállalati, mind a lakáshitel kihelyezések élénkülése is tükröz - sorolta az NGM.



Mindemellett az energia-, és nyersanyagárak csökkenése az energiaintenzív ágazatok termelését könnyebbé teheti, amit az egyes nagyvállalatokkal kapcsolatos információk is alátámasztanak.



2023 az infláció letörésének az éve volt, 2024-et a gazdasági növekedés helyreállítása határozza meg - erősítette meg a minisztérium.



A kormány célja, hogy újra dinamikusan, 4 százalékos mértékben növekedjen a GDP, amelynek érdekében az óvatossági motívum fokozatos oldásával és a bizalom erősítésével növelni kell a fogyasztást, tovább kell emelni a munkaerőpiaci aktivitást, valamint helyre kell állítani a belgazdasági termelést és a beruházásokat.



Az elmúlt időszak adatai azt mutatták, hogy az exportra termelő ágazatok továbbra is ellenállók, ugyanakkor az elsődlegesen belgazdaságra termelő ágazatok teljesítménye akadozik. Ezért a belgazdaság megerősítését magasabb fokozatba kell kapcsolni. Ezt a kormány 2024-ben négy, egyenként is jelentős eszközzel támogatja: a Széchenyi Kártya Program kibővítésével, a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretének 1200 milliárd forintra emelésével és folytatásával, az Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program keretösszegének közel hatszorosára emelésével, valamint az uniós források felhasználásával a beruházások új programmal történő ösztönzésével - emlékeztetett az NGM.