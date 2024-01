Energiaválság

Energiaügyi Minisztérium: akkor is zavartalanul fűthetünk majd, ha fagy

Az ismét téliesre forduló időjárás sem veszélyezteti a magyar fogyasztók biztonságos ellátását - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) vasárnap Facebook-oldalán.



A bejegyzésben a tárca úgy fogalmazott, "akkor is zavartalanul fűthetünk majd, ha fagy".



A minisztérium kifejtette, hogy a megfelelő téli felkészülésnek köszönhetően a szinte teljes tárolói kapacitást elfoglaló gázkészlettel vágott neki Magyarország a fűtési szezonnak. "A hazai gáztárolók töltöttsége most 86 százalék körül alakul, azon a szinten, ahol legutóbb augusztus közepén járt. A nyár végére elértük az uniós előírás szerint csak novemberre teljesítendő 90 százalékot. A 98 százalék felett tetőző töltöttségből a huzamos ideje zajló kitárolás ellenére még mindig az európai középértéket felülmúló mennyiség maradt" - írta a tárca.



A bejegyzésben kitértek arra is, hogy "a valós helyzetet pontosabban tükröző fogyasztásarányos adat idehaza 57 százalékos, ez az európai országoké közül a harmadik legmagasabb érték, az uniós átlagnak több mint a kétszerese. Az elérhető tartalék majdnem duplája a tavalyi egész éves lakossági fogyasztásnak. A mindenkori igények a belföldi kitermelésből és a hosszú távú szerződésen alapuló folyamatos importból is kiszolgálhatók" - közölte a tárca.



"A jelenleg mintegy 5,7 milliárd köbméternyi földgázkészlet megnyugtatóan garantálja tehát, hogy a magyar családok akár keményebb mínuszokban is melegen tarthassák otthonaikat. Ezt a háztartások nemzetközi összevetésben olcsón tehetik meg, hiszen a rezsicsökkentésnek köszönhetően jelenleg is Európa legalacsonyabb gáz- és áramárát fizetik" - olvasható a minisztérium Facebook-oldalán.