Járvány

Újabb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen mutatták ki a madárinfluenzát

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye korábban még nem érintett területén mutatta ki a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, az érintett állatállományt felszámolják - közölte a hivatal a honlapján csütörtökön.



A közlemény szerint Abádszalókon, mintegy 7 000 példányt számláló fácántelepen az állattartó az állatok étvágytalansága, idegrendszeri tünetei, a megemelkedett elhullás miatt gyanakodott a madárinfluenzára. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki az elhullott állatokból.



A szakemberek az érintett gazdaság körül kijelölték a 3 kilométer sugarú védőkörzetet és meghatározták a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet. Folyamatban van a betegség megjelenésének okait feltáró járványügyi nyomozás is.



A közlemény szerint madárinfluenza-esetek az országban továbbra is elszórtan fordulnak elő. A fennálló megfigyelési körzetek jelentős részét az állategészségügyi hatóság várhatóan e hét során feloldja, ez azonban nem jelenti azt, hogy lazítani lehetne a fegyelmen - figyelmeztet a hivatal.



A baromfiállományok betegségtől való megóvása érdekében továbbra is minden szükséges intézkedést meg kell tenni. Az ágazat és a hatóság közös érdeke a betegség mielőbbi felszámolása és a madárinfluenzától való mentesség visszanyerése - írták.