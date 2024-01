Élhető város

Településfejlesztési projekt indult Ajkán

A projekt részeként kerékpárutat, új közúti hidat építenek, okosvízmérők és okoszebra, komposztáló létesül, zöldterület-fejlesztés történik és megújul a Városliget is, ahol játszóteret és futópályát is építenek. 2024.01.05 MTI

Elindult ez elmúlt időszak legjelentősebb ajkai fejlesztése, az "Élhető város" projekt, és csütörtökön átadták az ajkai Városligetben található hidat is.



Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a projektnyitó ünnepségen hangsúlyozta: az Élhető városhoz hasonló beruházások célja az, hogy Magyarország az unió legélhetőbb országai közé tartozzon.



Azt mondta, a város az elmúlt időszakban számos területen nagyot lépett előre. Nagyipari hagyományai révén visszanyeri a helyét a nemzetgazdaságban és elnyeri méltó helyét a turisztikai térképen is - fűzte hozzá.



Fontos lépésnek nevezte, hogy a közelmúltban megérkezett a 2021-2027-es uniós pénzügyi időszak első részlete, így a beruházások folytatódhatnak, illetve újak kezdődhetnek.



A 2014-2020-as uniós ciklust vizsgálva Magyarország az első három legsikeresebb ország egyike a forrás felhasználását illetően - húzta alá.



Schwartz Béla (Közösen Ajkáért Egyesület) polgármester elmondta: elkészült a Városligeti-tó új hídja a korábbi fahíd helyén 55 millió forintból. Ezenkívül zajlik az "Élhető város" projekt, amelynek keretében 1,46 milliárd forintból több beruházás valósul meg várhatóan két éven belül.



A projekt részeként kerékpárutat, új közúti hidat építenek, okosvízmérők és okoszebra, komposztáló létesül, zöldterület-fejlesztés történik és megújul a Városliget is, ahol játszóteret és futópályát is építenek.