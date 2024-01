Gazdagság

Varga Mihály: 2024 a gazdasági növekedés erősítésének éve

Az idei év a gazdasági növekedés erősítésének az éve, a költségvetés helyzete továbbra is stabil - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.



A kormány legfontosabb célja a hiány és az államadósság további csökkentése - mondta, hozzátéve: "jó pályán vagyunk".



Megjegyezte, hogy az államháztartás helyzete 2023-ban jobb lett, mint 2022-ben volt, és idén további javulással számolnak. Megjegyezte, hogy 2022 -ben a háborús helyzet és energiaválság nyomán romlott drasztikusan az egyensúly, azonban tavaly már javultak a mutatók. Hozzátette, hogy a 2023-as büdzséből tetemes, 650 milliárd forintot elérő összegben finanszíroztak elő uniós projekteket, ám a költségvetés jelentős külső segítség nélkül állta a nehézségeket.



A gazdasági folyamatok kedvező változását az is mutatja, hogy a pénzforgalmi hiány a megnövelt nyugdíjtámogatások, növekvő honvédelmi kiadások mellett is csökkent, 4593 ezermilliárd forintra - ismertette. (Az Eurostat adatai az ESA-hiány pontos mértékéről később lesznek elérhetőek.)



A GDP-arányos államadósság szintén tovább csökkent, 2022. végén 73,9 százalék volt, tavaly pedig tovább mérséklődött, a mutató csökkentése az EU-n belül 16 országnak, köztük Magyarországnak sikerült.



Az elmúlt 10 napban 470 milliárd forintnyi uniós forrást számoltak el, az uniós források folyamatosan érkeznek - mondta. Magyarország továbbra is erős tartalékokkal rendelkezik, ezek meghaladják az 1200 milliárd forintot, a gazdasági növekedés tavalyi újraindulásával pedig a kormány tovább folytatja az egyensúlyi mutatók javítását, az államadósság és az államháztartási hiány csökkentését - szögezte le.



Az újabb sikeres dollárkötvény kibocsátásról elmondta: szerdán 12 éves futamidejű dollárkötvényt bocsátottak ki 2,5 milliárd dollár értékben, a befektetők 5,6 milliárd dollár értékben tettek ajánlatot. A jelentős érdeklődés is mutatja, hogy továbbra is erős a bizalom a magyar gazdaság iránt - mondta. A kibocsátás azt is biztosítja, hogy az ország adósságának finanszírozása több lábon álljon - tette hozzá, megemlítve, hogy mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriában van az ország, a hitelminősítők is bíznak a magyar gazdaságban. Tíz éve az adósság fele külföldi tulajdonban volt, mostanra ennek aránya a negyedére csökkent - emlékeztetett. A következő 5-6 hónapban a finanszírozási terv módosítása nem várható a tárcavezető szerint.



Kérdésre megerősítette, hogy a kormány számításai szerint idén 3,6 százalék körül nőhet a GDP, és azt is jelezte, a 2024-es költségvetés számai ki vannak jelölve, a hiánycél a GDP-arányában 2,9 százalék, "nekünk ezt kell tartani".



Az MNB-t érintő kérdésre kifejtette, a tárca mindig tiszteletben tartotta a jegybank működését, az elmúlt időszak kamatdöntései erősítették a gazdaság iránti bizalmat. A jegybank teszi a dolgát, közreműködik az infláció mihamarabbi leszorításában - mondta.

Közölte azt is: a főváros megkapta a tömegközlekedéshez járó támogatást 2023-ra, 10 milliárd forintot.