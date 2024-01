Üzlet

NGM: már érkeznek az emelt fizetések a legkisebb keresetűeknél

A napokban érkeznek a legkisebb keresetűek első, jelentősen megemelt fizetései annak köszönhetően, hogy decembertől a minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 10 százalékkal emelkedett. A béremelés közel 1 millió dolgozót érint és a magasabb keresetekre is emelő hatást gyakorol - közölte csütörtökön az MTI-vel a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).



A szeptemberi fordulatot követően tovább folytatódott a reálbérek emelkedése, októberben 3,7 százalékkal nőtt a fizetések vásárlóereje, tehát az előző hónaphoz, szeptemberhez képest duplájára emelkedett a reálbérek növekedési üteme. A reálbérek emelkedését az tette lehetővé, hogy a kormány célzott és hatékony intézkedései - mint például az online árfigyelő vagy a 2024 június végéig meghosszabbított kötelező akciózás - októberre egy számjegyűre, novemberre pedig már 7,9 százalékra szorították vissza az inflációt.



Az infláció további csökkenésével, illetve a bérek kétszámjegyű emelkedésével 2024-ben tovább folytatódhat a reálbérek növekedése. A kormány célja továbbra is, hogy fenntartsa és támogassa a bérek dinamikus emelkedését annak érdekében, hogy a reálbérek idén 4-5 százalékkal nőhessenek.



A bérek emelése a munkaerőpiaci aktivitás növeléséhez is hozzájárul. A gazdasági növekedés helyreállítása érdekében a kormány célja, hogy a 15-64 év közöttiek aktivitási rátája a jelenlegi 78 százalékról 85 százalékra növekedjen. Ennek érdekében a kormány új és célzott munkaerőpiaci programot fog elkészíteni.