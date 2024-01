Üzlet

Szijjártó: tavaly több mint 13 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra, ami rekord

Tavaly több mint 13 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra, ami rekordnak számít - mondta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön közzétett videójában.



Szijjártó Péter a videóban úgy fogalmazott, hogy tavaly a világgazdaság nagyon komoly válságokat élt át, és ezt mutatják a globális adatok is: 2021-ről 2022-re 12,5 százalékkal csökkent a világon végrehajtott beruházások mértéke. Tavaly az első fél évben újabb 30 százalékos csökkenést jegyeztek fel - tette hozzá.



"Mindez tehát mutatja, hogy a beruházási kedv, a beruházások mértéke nagyon messze van attól, amit a Covid előtti időszakban a világgazdaság fel tudott mutatni" - hangsúlyozta a tárcavezető.



Azt mondta, a fentiek tükrében még nagyobb teljesítmény az, hogy ezekben az években a magyar gazdaság folyamatosan beruházási rekordokat döntött: 2022-ben 6,5 milliárd eurónyi beruházás érkezett a kormány ösztönzőrendszerén keresztül, tavaly pedig több mint 13 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra, amihez 2 milliárd eurónyi készpénztámogatást biztosítottak - mondta Szijjártó Péter.



Ezek a beruházások összesen 19 ezer munkahelyet hoztak létre, ami szintén rekordnak számít - hangsúlyozta.



Kiemelte, hogy amikor a kormány ezeket a beruházásokat támogatja, akkor a munkahelyteremtést "jutalmazza", hiszen ezek a magyar családok megélhetését biztosítják.



Szijjártó Péter kifejtette, hogy a legtöbb beruházás tavaly Kínából érkezett, ugyanakkor a beruházások darabszáma alapján a magyar vállalatok állnak a második helyen, ami azt jelzi, hogy mára létrejött egy nagy és erős magyar vállalati kör, amely képes a külföldi beruházásokkal versenybe szállni.



A tárcavezető azt mondta: egy új világgazdasági korszak alakul éppen, amelyben lesznek győztes és vesztes országok, és az, hogy egy adott ország melyik kategóriába kerül, az lehet a döntő, hogy mennyi beruházást tudnak magukhoz vonzani.



"Mi, magyarok a beruházási rekordjainkkal egyértelműen az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozunk, hiszen az ezt a korszakot meghatározó elektromos autóipari beruházásokat is nagy mennyiségben tudtuk Magyarországra vonzani" - fogalmazott Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy hamarosan világ legnagyobb elektromos autókat gyártó vállalata is gyárat épít Szegeden, és ez lesz a hatodik ilyen gyár.



Megjegyezte, hogy az elektromos autók akkumulátorainak gyártása kapcsán Magyarország a második legnagyobb kapacitással fog rendelkezni a világon, így a zöld, környezetbarát autóipar Európa-bajnoka és az egyik globális éllovasa lesz Magyarország.