Béremelés

Január elsejével emelkedett a rendvédelmi dolgozók bére

Január elsejétől átlagosan 79 500 forinttal emelkedett a rendvédelmi dolgozók bére - jelentette be Rétvári Bence, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában szerdán.



Az államtitkár tájékoztatása szerint a béremelés több mint 56 ezer embert érint, rendőröket, tekeseket, idegenrendészeti dolgozókat, börtönőröket, katasztrófavédelmi dolgozókat és tűzoltókat. Az emelés fedezeteként idén több mint 60 milliárd forintos többletet tartalmaz a költségvetés - tette hozzá.



Rétvári Bence emlékeztetett: 2022-ben már volt egy 116 ezer forintos béremelés, ezt egészíti ki a mostani. "Az, aki 2022-ben tiszthelyettesként 267 ezer forintot keresett, ő most már 463 ezer forintot keres. Az, aki korábban tisztként 2022-ben 393 ezer forintot keresett, most már 589 ezer forintot keres" - részletezte.



Az államtitkár kijelentette: Magyarország "a béke és biztonság szigete", ehhez a biztonsághoz, ehhez a rendhez viszont a rendvédelmi dolgozók munkája is szükség volt. "Így értük el, hogy ma már Magyarország a világ húsz legbiztonságosabb országa közé tartozik" - jegyezte meg, kiemelve: a bajban mindig számíthattunk a rendvédelmi dolgozókra, ezért a rendvédelmi dolgozók is számíthatnak a kormányra.