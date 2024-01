Kiskereskedelem

24 hónap alatt ez már a negyedik béremelés az Aldinál

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. munkatársai az értékesítés és a logisztika területén, valamint az irodai munkakörökben is egységesen 12 százalékos béremelést kapnak január 1-jétől. A vállalat kiemelte, hogy 24 hónap alatt ez már a negyedik béremelés, amelyek összértéke legalább 38 százalék, egyes pozíciókban pedig ennél is magasabb.



A januári béremelés a vállalatcsoport mintegy 6000 munkavállalójára országosan, egységesen szinte minden pozícióban érvényes. Az emelés után az újonnan belépő áruházi fizikai dolgozók kezdő bére 8 órás munkaviszony mellett havi bruttó 482 400 forintra emelkedik, míg az Aldinál eltöltött legalább 12 hónapos munkaviszony után már bruttó 500 900 forint. Ebben a pozícióban bruttó 668 400 forint az elérhető legmagasabb bér.



A biatorbágyi központi raktár logisztika területén dolgozó fizikai munkavállalók bére bruttó 534 300 forintnál kezdődik, és a számukra elérhető legmagasabb juttatás bruttó 643 600 forint.



Januártól a boltvezetők bére az Aldinál eltöltött szolgálati idő függvényében bruttó 906 500 és 1 399 800 forint között lesz.



A béremelés az informatikai szolgáltatásokat nyújtó Aldi International IT Services Kft. valamennyi munkatársára is vonatkozik, így a budapesti, a pécsi és a debreceni szolgáltatóközpontokban a legtöbb pozícióban átlagosan 12 százalékos béremelésben részesülnek a dolgozók. Már a belépő szintű pozíciókban is mintegy bruttó 600 000 forintos bérre számíthatnak az újonnan csatlakozó munkavállalók.



Az Aldi jelezte: a vállalatnál a dolgozók számára mind a béremelés, mind a magasabb bérkategóriába sorolás automatikus. Valamennyi dolgozó esetében a vállalatnál eltöltött szolgálati idő határozza meg, hogy melyik bérsávba kerül, a béremelés pedig egyéni bértárgyalás nélkül jár.



A munkatársak 30 százaléka már több mint 5 éve az Aldi munkavállalója - közölték.



Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. a nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2022-ben 417,1 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el az előző évi 315,2 milliárd után, adózott eredménye 5,97 milliárd forint volt a 2021-es 8,50 milliárd forint után.