Gazdaság

Bankmonitor: 6 százalék alá is csökkenhetnek a legkedvezőbb lakáshitel-kamatok

A lakáscélú hitelek normál kamatszintje többnyire 6,7 és 7 százalék közötti, ám ehhez képest akár 1 százalékkal alacsonyabbat is kínálnak a bankok azoknak, akik megfelelnek a legkedvezőbb kamat feltételeinek. 2024.01.02 12:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 7 százalék alatti lakáshitel-kamatok mára szinte általánossá váltak, de az egyes bankok által meghatározott egyedi feltételek teljesítésével akár 6 százalék alatti kamat is elérhető - közölte a bankmonitor.hu kedden az MTI-vel.



A pénzügyi portál összefoglalója alapján a lakáscélú hitelek normál kamatszintje többnyire 6,7 és 7 százalék közötti, ám ehhez képest akár 1 százalékkal alacsonyabbat is kínálnak a bankok azoknak, akik megfelelnek a legkedvezőbb kamat feltételeinek. Ezek közé tartozik többek között a zöld lakáscél, babaváró hitel egyidejű igénylése, meghatározott összeg feletti rendszeres havi jóváírás a hitelfelvevő számlájára, emellett előírhatják a kölcsönigénylés minimumösszegét, esetleg biztosítás kötését a hitelezőnél.



A közlemény szerint a kamatok csökkenése a lakáshitelezés fellendülését eredményezheti. A bankmonitor.hu a 6 százalék alatti kamatszinteknél számít élénkülésre, vagyis a mostani ajánlatok mellett elérhető közelségbe kerül a lakáscélú hitelek felpörgése - fogalmaztak.



A banki ajánlatok részletes összehasonlítása a portálon olvasható, de a közleményben kiemelték, hogy az egyedi kedvezmények miatt nehéz az ajánlatok összehasonlítása. Ugyanazon elvárás például mást jelent a különböző bankoknál, és sok múlik a hitelbírálati gyakorlatukon is - tették hozzá.