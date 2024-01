Gazdaság

A Spar átlagosan 10-24 százalék között emeli az alapbéreket januártól

A 13. havi juttatás, a hűségprogram és a munkavállalók 15 százalékos vásárlási kedvezménye havi 120 ezer forint összeghatárig továbbra is megmarad. 2024.01.02 12:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megállapodott a 2024-es bérekről a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ), a vállalat munkatársainak alapbére átlagosan 10 és 24 százalék közötti mértékben nő január 1-jétől - közölte az üzletlánc kedden az MTI-vel.



Az áruházakban dolgozók legalacsonyabb alapbére bruttó 365 ezer forint lesz, a gazdasági szempontból jelentős térségekben, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó üzletekben a pénztárosok és az eladók legalacsonyabb bruttó alapbére pedig 435 ezer forint.



Az üzletek méretétől, forgalmától és üzleti teljesítményétől függően az áruházak középvezetői alapbére a bruttó 420 és 950 ezer forint közötti sávban lesz.



A megállapodás szerint a 13. havi juttatás, a hűségprogram és a munkavállalók 15 százalékos vásárlási kedvezménye havi 120 ezer forint összeghatárig továbbra is megmarad. A hűségprogram keretében a munkatársak továbbra is kihasználhatják a jubileumi juttatás és a SZÉP-kártya előnyeit, az utóbbi esetében a mértéket tovább növelte a cég. A gépkocsival történő munkába járás költségét kilométerenként 40 forintos díj megfizetésével téríti meg a Spar.



A bérfejlesztést a vállalat idén is kizárólag saját forrás felhasználásával valósítja meg. Tájékoztatásuk szerint 2017 és 2023 között 57,3 milliárd forint értékű bérfejlesztést hajtottak végre saját forrásból, erre a célra 2024-ben 17 milliárd forintot fordítanak.



A Spar Magyarország 915,7 milliárd forint bruttó árbevételt ért el 2022-ben, 15,6 százalékkal többet az előző évinél, munkavállalóinak száma mintegy 14 ezer.