Gazdaság

A versenyhivatal több mint 2,2 milliárd forintnyi bírságot szabott ki az idén

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által idén kiszabott bírságok összege meghaladja a 2,2 milliárd forintot - közölte a hatóság.



A közlemény szerint egyebek között az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer, az aktív versenyfelügyelet, a határozott fellépés a technológiai óriáscégekkel szemben, a családok és a sérülékeny fogyasztói csoportok kiemelt védelme, a harc az infláció ellen és a gyors fúziókontroll jellemezte a GVH szakmai tevékenységét 2023-ban.



A GVH által július elseje óta működtetett online Árfigyelő rendszer pedig hozzájárult a piaci verseny élénkítéséhez - tették hozzá.



A közleményben Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a 2023-as évet összegezve úgy fogalmazott: "a fair versenynek minden helyzetben van értelme. Így volt ez 2023-ban is, mely esztendő az infláció gyors letörésének az éveként vonul be a magyar gazdaság történelmébe. 2024 várhatóan a gazdasági növekedés helyreállításának az éve lesz, amikor szintén nagy jelentősége lesz a verseny védelmének. A fair verseny megőrzéséhez kíván hozzájárulni a nemzeti versenyhatóság 2024-ben is a Magyar Compliance Akadémia elindításával, mely egy beszélgetés-sorozat a gazdaság szereplőivel a jogszerűtlen magatartások megelőzésére és az edukációra helyezve a hangsúlyt".



Kifejtették, hogy a GVH panasz- és bejelentéskezelési rendszere keretében évek óta működteti az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert: 2023-ban 1300-nál is több panaszt és közel 100 bejelentést kezelt a nemzeti versenyhatóság.



A GVH 2023-ban is aktív versenyfelügyeleti tevékenységet végzett: az idén lezárult eljárásokban a GVH Versenytanácsa összesen több mint 2,2 milliárd forint bírságot szabott ki, az elmarasztalt cégek pedig ezen felül - a versenyhatósági vizsgálatok eredményeként - mintegy 250 millió forintos kompenzációt vállaltak a fogyasztók felé.



Az idén is több kartell felszámolását fejezték be a versenyhatóság szakemberei, ilyen volt a több mint 300 millió forintos bírsággal zárult eljárás, amelyben az ország egészét érintő közúti kartellt tárt fel a szervezet.

Példaként hozták a budapesti menetrend szerinti hajójáratok üzemeltetésére kiírt közbeszerzés elnyerésére szerveződött, dunai hajós cégek között létrejött tiltott együttműködés feltárását is. Utóbbi ügyben a GVH Versenytanácsa a bírságcsökkentést is visszavonta, mert kiderült, hogy a kartellező hajós cégek csak színlelték az együttműködést a versenyhatósággal.



Kiemelték, hogy 2023-ban az összes bírságcsökkentés mértéke mintegy 827 millió forint volt.



A GVH versenytanácsa 2023-ban 89 ügyet zárt le, ami nagyságrendileg megegyezik a tavaly lezárt ügyek számával.



A szervezet 2023-ban is határozottan fellépett a technológiai óriásvállalatokkal szemben. Ennek egyik jó példája, hogy november végén lezárta a TikTok vizsgálatát, amely során globális hatású eredményeket ért el. A nemzeti versenyhatóság jelenleg is vizsgálja a Rakuten-csoportba tartozó Viber magatartását, 2023 júliusában pedig eljárást indított a Microsofttal szemben - írták.



Kiemelték azt is, hogy Rigó Csaba Balázs márciusban javaslatot tett az online Árfigyelő rendszer létrehozására, amely július 1-jétől az árak összehasonlíthatóságával és erőteljes versenyélénkítő hatásával - a kormányzati és más intézkedések mellett - hozzájárult az élelmiszer-infláció jelentős mértékű csökkentéséhez, az infláció egyszámjegyűre történt leszorításához.