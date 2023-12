Gazdaság

Duna House: jövőre átlagosan 5-10 százalékkel emelkedhetnek az ingatlanárak

Jövőre 5-10 százalékkal nőhetnek az árak az ingatlanpiacon, miután várhatóan 20-30 százalékkal bővül az adásvételek száma a nagyobb befektetői aktivitás, az első lakásvásárlókat célzó támogatások és a kamatok csökkenésének hatására a Duna House MTI-nek küldött szerdai előrejelzése szerint.



Az ingatlanközvetítő cégcsoport jövő évi trendeket összefoglaló elemzésében kiemelte: idén 2013 után a leggyengébb évét zárhatja az ingatlanpiac, a tranzakciószám 90-100 ezerre csökkenhet, jövőre 110-130 ezerre nőhet. A bővülést erősítheti a jelenlegi széles ingatlankínálat, hiszen 60-70 százalékkal több eladásra kínált ingatlanból választhatnak most a vevők.



Hangsúlyozták: a nagyvárosi ingatlanok mellett a jó elhelyezkedésű kistelepülések lehetnek az otthonkeresők és befektetők elsődleges célpontjai.



A másik fontos trend a piacon, hogy a csok plusz, a megemelt falusi csok és a babaváró támogatásoknak köszönhetően az eddigieknél nagyobb segítséget kapnak a családok. A támogatások mellé kedvezőbb önerőszabályok párosulnak: a korábbi 20 százalék helyett 10 százalékra csökken az önerő aránya és az ingatlanvásárlás 80 millió forintos vételárig illetékmentes lesz - írták.



Az emelkedő hitelkamatok miatt az idén jelentősen visszaesett az ingatlanhitelezés és a hitelből vásárlók aránya, ez jövőre megváltozhat a csökkenő kamatpálya, az önkéntes kamatplafon és az összességében erősödő bizalom miatt.



A Duna House pénzügyi közvetítője, a Credipass várakozása szerint a jelzáloghitelek volumene 2024-ben 750-850 milliárd forintra emelkedhet az idei 600 milliárd forintos szintről az önkéntes THM-plafon és az otthonteremtési támogatásokkal elérhető kedvező hitelkonstrukciók pozitív hatásaként.



A Duna House várakozása szerint a csökkenő állampapírhozamok növelhetik a befektetői aktivitást az ingatlanpiacon, elsősorban a budapesti belvárosi területeken és az egyetemi nagyvárosokban.



A befektetői érdeklődés fokozódása az ingatlanállományra is jó hatással lehet, hiszen ez a réteg, aki a felújítandó ingatlanokat is szívesen vásárolja és korszerűsítés után újra hasznosítja, akár kiadás, akár eladás útján - írták.



Az előrejelzés szerint a nominális értelemben másfél-két éve tartó stagnálás és csökkenés után újra emelkedő pályára léphetnek az ingatlanárak. A Duna House átlagosan 5-10 százalékos áremelkedéssel számol.