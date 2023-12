Gazdaság

GFM: jelentősen nőttek decembertől a legkisebb bérek

A minimálbér és a szakmunkás minimálbér (garantált bérminimum) emelése közvetlenül közel 1 millió dolgozót érint - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) szerdán az MTI-vel.



Az előrehozott béremelésekkel a magyar családok anyagi helyzete tovább javulhat, ami a fogyasztás növekedéséhez és ezáltal a gazdasági növekedés helyreállításához is hozzájárul - írták.



A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán történt megállapodás alapján, a kormány döntésének megfelelően - a szokásosnál egy hónappal korábban - már 2023. december 1-től emelkedtek a legkisebb keresetek. A minimálbér 15 százalékkal, 266 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 10 százalékkal, 326 000 forintra növekedett - idézte fel a közlemény.



A Gyurcsány-korszakhoz képest tehát már több mint három és félszeresére nőttek a legkisebb keresetek, ezzel Magyarország az unión belül a 4. legnagyobb mértékű növekedést érte el 2010 óta. A minimálbérekkel párhuzamosan a magasabb kategóriákba tartozó bérek is folyamatosan növekedtek, a Gyurcsány-korszakhoz képest egy munkavállaló átlagosan már közel háromszor több fizetést visz haza, miközben 1 millióval dolgoznak többen, és a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélypontra süllyedt Magyarországon - hangsúlyozta a GFM.



Az infláció visszaszorításának köszönhetően ráadásul szeptembertől újra emelkednek a reálbérek is, azaz egyre többet ér a családok jövedelme - tették hozzá.