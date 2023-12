Kijött a friss lista: ők a leggazdagabb magyarok

Gazdaság

2023.12.27 07:54 ma.hu

A Forbes újra megbecsülte az ország leggazdagabb embereinek rangsorát, ennek értelmében az első 10-ben az alábbi sorrend alakult ki:



1. Mészáros Lőrinc és családja becsült vagyona: 591,3 milliárd forint. Korábban a vagyonának a növekedési üteme lelassult, majd stagnált, Mészáros Lőrincz a tavalyi listán a harmadik helyre fért fel. A vagyona az elmúlt egy évben a becslés szerint több mint 150 milliárd forinttal nőtt.



2. Csányi Sándor becsült vagyona: 573,7 milliárd forint. Csányi Sándor vagyonának csak kis szeletét teszik ki az OTP-részvények, annál nagyobbat a Bonafarm. A vagyonának már több mint felét az agrárium adja.



3. Felcsuti Zsolt becsült vagyona: 442,9 milliárd forint. Az MPF Holding tulajdonosa harmadszor is behúzta a dobogót.



4. Veres Tibor becsült vagyona: 438,2 milliárd forint. Vagyonának legnagyobb szeletét a magyar ingatlanpiac egyik legfontosabb szereplőjét, a Winget is tulajdonló Dayton Invest csoport adja.



5. Gattyán György becsült vagyona: 424,8 milliárd forint. A Docler Holding továbbra is növekedésben van, 2022-es éves forgalma 449 millió euró volt, és 2023-ban tovább növekedett, még mindig elsősorban az erotikustartalom-szolgáltatónak köszönhetően.



6. Szíjj László becsült vagyona: 281,3 milliárd forint. A Forbes becslése szerint vagyona 23 százalékkal gyarapodott egy év alatt, de vagyonnövekedésének üteme csillapodott.



7. Jellinek Dániel becsült vagyona: 249,5 milliárd forint. Az Indoteknek tizenkét európai piacon vannak számottevő ingatlanérdekeltségei és nagybanki finanszírozói kapcsolatai.



8. Demján Sándorné és családja becsült vagyona: 225,6 milliárd forint.



9. Széles Gábor becsült vagyona: 206,8 milliárd forint. Üzleti karrierje a 80-as években számítógép-alkatrészek forgalmazásával indult, a 90-es években a Videoton privatizációjával folytatódott.



10. Garancsi István becsült vagyona: 197,3 milliárd forint. Majdnem ötvenmilliárd forintos növekedést könyvelhetett el idén.