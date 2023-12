Gyártás

Gidrán Páncélozott Járművek Kft. elnevezéssel magyar-török vegyesvállalat alakul

A vegyesvállalat célja, hogy a Rába-csoportnál a 4x4 hajtásképletű Gidrán páncélozott harcjárművek magyarországi összeszerelési és gyártási képességét kialakítsák a lehető legmagasabb hazai hozzáadott értékkel.

Magyar-török vegyesvállalat, a Gidrán Páncélozott Járművek Kft. megalapításához szükséges dokumentumokat írt alá hétfőn a Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfóliójába tartozó Rába Jármű Kft., valamint a török Nurol Makina ve Sanayi A.S. magyar leányvállalata, a Nurol Makina Hungary Kft. - közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.



A tájékoztatás szerint a vegyesvállalat célja, hogy a Rába-csoportnál a 4x4 hajtásképletű Gidrán páncélozott harcjárművek magyarországi összeszerelési és gyártási képességét kialakítsák a lehető legmagasabb hazai hozzáadott értékkel, magyar beszállítói tartalommal, elsősorban a Magyar Honvédség számára.



A vegyesvállalati szindikátusi szerződést a Rába Nyrt., a Nurol Makina ve Sanayi A.S, az N7 Holding Zrt., valamint a Honvédelmi Minisztérium is ellenjegyezte.



A közleményben felidézték, hogy a Rába október 31-én egyetértési megállapodást írt alá az N7 Holding Zrt.-vel, a Nurol Makina ve Sanayi A.S.-sel, valamint utóbbi magyarországi leányvállalatával annak érdekében, hogy megvizsgálják egy vegyesvállalat létrehozását kooperációs gyártási együttműködés céljával.



Az együttműködésben résztvevők az egyetértési megállapodásban foglaltaknak megfelelően sikeresen megállapodtak a partnerség részleteiben - írták.



A Rába Járműipari Holding Nyrt. az első három negyedévben 56 milliárd forint árbevételt és 1,6 milliárd forint adózott eredményt ért el.



Üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a futómű-, az alkatrész-, a jármű- és a hajtóműüzletág, amelyek közül a futómű a legnagyobb tagvállalat.



A Rába részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Hétfőn nem sokkal zárás előtt 1495 forinton jegyezték a papírt. Az elmúlt egy évben legmagasabb ára 1575, a lealacsonyabb 1105 forint volt.