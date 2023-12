Gazdaság

Lezárult a boszniai cementgyár akvizíciója, a Mészáros Csoport tulajdonába került a lukavac cement d.o.o

Újabb sikeres akvizícióval zárja az évet a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt., amely leányvállalatával a Talentis International Construction Investments Kft.-vel sikeresen teljesítette az októberben aláírt adásvételi szerződésben foglalt zárási feltételeket. Ennek megfelelően 2023. december 21-én véglegesítette és zárta az osztrák Asamer Baustoffe AG tulajdonában lévő Lukavac Cement d.o.o. társaság felvásárlását - közölte a cég az MTI-vel pénteken.



Azt írták, a tranzakciónak köszönhetően horvátországi, romániai, ausztriai és németországi érdekeltségei mellett sikeresen tovább bővítette külföldi jelenlétét a Mészáros Csoport, amely ezúttal Bosznia-Hercegovinában folytatta terjeszkedését.



A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt., a júliusban aláírt szándéknyilatkozat értelmében, kizárólagos jogot szerzett ahhoz, hogy az Asamer Baustoffe AG 100 százalékos tulajdonában lévő Lukavac Cement d.o.o. leányvállalatának megvásárlásáról tárgyalásokat kezdeményezzen. A teljes tranzakció 2023. december 21-én, az átvilágítási folyamat befejezésével és a szerződési feltételek teljesítésével, a szerződés aláírásával végleg lezárult.



"Örömmel tölt el, hogy a Mészáros Csoport tovább növeli külföldi leányvállalatai számát, amelynek köszönhetően ma már nem csak a hazai piacon folytatunk sikeres üzleti tevékenységet. A Lukavac Cement d.o.o. egy olyan stabil lábakon álló, biztos eredménytermelő képességű iparvállalat, amelynek felvásárlása nagyban hozzájárul a hazai alapanyag ellátási gondok mérsékléséhez is. Célkitűzésünk, hogy a társaság az építőipari ágazatban erős alapot biztosítson a cégcsoportunk számára a növekedéshez. A jövőben is folyamatosan keressük az új lehetőségeket a hazai és nemzetközi piacon" - nyilatkozta Mészáros Lőrinc tulajdonos.



A Lukavac Cement d.o.o., az építőiparhoz szorosan kötődő cementgyártó vállalatot 1974-ben alapították, és 2001-ben az osztrák Asamer csoport sikeresen privatizálta. A cementgyár éves termelési kapacitása 700 000 tonna klinker és több mint 1 000 000 tonna cement. A vállalat 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a Vijenac mészkőbányában, amely más üzemeknek és építőipari vállalatoknak is szállít adalékanyagot. A vállalat 2014-ben készbeton gyártásával bővítette tevékenységét. A betonüzemek Szarajevóban és Banja Lukában találhatók - áll a közleményben.