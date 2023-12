Pénzügy

MNB: tavasszal érkezik a fizetési kérelem, ősszel a QR kódos fizetés

A döntéssel az MNB elegendő időt kíván biztosítani a szektornak a szükséges fejlesztések magas minőségű végrehajtása mellett a teljeskörű tesztelésre is a hibamentes indulás érdekében. 2023.12.21 20:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A három éve hibamentesen és biztonságosan működő Azonnali Fizetési Rendszer új szolgáltatásainak bevezetésére a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új határidőt adott.



Az MTI-nek csütörtökön küldött közlemény szerint a Magyar Nemzeti Bank - a központi rendszer és a pénzforgalmi szolgáltatók készültségi fokának figyelembevételével - úgy döntött, hogy a fizetési kérelem kötelező fogadásának új határideje 2024. április 1., az egységes adatbeviteli megoldások kötelező beolvasásáé (QR kódos, NFC-s, deeplinkes fizetés) pedig 2024. szeptember 1.



A döntéssel az MNB elegendő időt kíván biztosítani a szektornak a szükséges fejlesztések magas minőségű végrehajtása mellett a teljeskörű tesztelésre is a hibamentes indulás érdekében. Az új határidők lehetőséget biztosítanak arra is, hogy az azonnali fizetésre épülő új szolgáltatások bevezetéséig a bankszektor maradéktalanul megfeleljen a biztonsággal kapcsolatos MNB elvárásoknak.



A közleményben kitértek arra, hogy a magyar azonnali fizetés bevezetése nemzetközi összehasonlításban is sikeresnek tekinthető. A rendszer 2020. márciusi indulása óta több mint 640 millió átutalás teljesült kevesebb mint 5 másodperc alatt, az ügyfelek a tranzakciók 43 százalékát már a normál banki üzemidőn kívül, azaz este vagy hétvégén indítják, kihasználva az új technológia előnyeit.



A három év hibamentes működés alapján döntött úgy az MNB, hogy érdemes továbbfejleszteni a rendszert - közölte a jegybank.