Pénzügy

Varga Mihály: a Kúria döntése értelmében Karácsony Gergely nem kap mentességet a szolidaritási adó megfizetése alól

A Kúria teljes egészében elfogadta a Kincstár fellebbezésében leírt indokokat, azaz a Kincstár ezidáig teljesen jogszerűen szedte be a főváros adótartozását. 2023.12.21 14:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Döntött a Kúria: Karácsony Gergely nem kap mentességet a szolidaritási adó megfizetése alól - írta közösségi média oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter.



Megjegyezte: miután a Fővárosi Ítélőtábla által megítélt azonnali jogvédelem lejárt (október 17-én), a Kúria ezen felül még hatályon kívül is helyezte az Ítélőtábla határozatát



A Kúria teljes egészében elfogadta a Kincstár fellebbezésében leírt indokokat, azaz a Kincstár ezidáig teljesen jogszerűen szedte be a főváros adótartozását.



Karácsony Gergelyt tehát bírósági végzés szerint ideiglenesen sem illeti meg védelem az adófizetés alól, be kell tartania a törvényeket, és meg kell fizetnie a szegényebb településeket segítő szolidaritási hozzájárulást - zárta Facebook posztját a pénzügyminiszter.