Állategészségügy

Győr-Moson-Sopron vármegyét is elérte a madárinfluenza

Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki Győr-Moson-Sopron vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, az érintett állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van - közölte a Nébih szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint egy Bőnyön található, mintegy 26 500 példányt számláló hízópulyka telepen az állatok gubbasztása és a megemelkedett elhullás ébresztett gyanút az állattartóban. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát igazolta.



A gazdaság körül kijelölték a 3 kilométer sugarú védőkörzetet, és megállapították a 10 kilométer sugarú felügyeleti, azaz megfigyelési körzetet.



A Nébih hangsúlyozta a közleményben, hogy a mostani és a korábbi esetek is bizonyítják, a magas patogenitású madárinfluenza vírusa továbbra is jelen van az országban.



Bár a védő-és megfigyelési körzetek feloldása egyes érintett területeken megkezdődött, a járványügyi fegyelmen továbbra sem szabad lazítani, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy további baromfitartó telepek ne váljanak érintetté a járványban - tették hozzá



Az ágazat és a hatóság közös érdeke, hogy minél előbb elkezdődhessen az állományok újratelepítése, ezért a Nébih továbbra is arra kéri az állattartókat, hogy következetesen és szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat - írta a hatóság.