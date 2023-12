Gazdaság

EM: decemberben két újabb kútból kezdték meg a kitermelést a békési gázmezőn

Decemberben két újabb kútból kezdték meg a kitermelést a békési gázmezőn - közölte az Energiaügyi Minisztérium szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint harmadik aktív kútként állt termelésbe a Nyék-13 Nyékpusztán 2023. december 20-án. A Békés vármegyei mezőn február óta üzemel az első kút, amelyhez december elejétől csatlakozott egy évekkel ezelőtt lemélyített másik is. A területen a mától működővel együtt tehát már három kútból termelnek ki földgázt és könnyűolajat. A folytatás sincs messze: a tervek szerint 2024 januárjában helyezhetik üzembe a negyedik kutat. A kormány a belföldön elérhető források fokozott hasznosításával erősíti Magyarország energiaszuverenitását és a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát.



A Sarkad térségében feltárt Nyékpuszta szénhidrogén-lelőhely kitermelése az MVM-csoport részvételével, vegyesvállalati struktúrában valósul meg. A Corvinus projektet a kormány tavaly nyáron kiemelt beruházássá nyilvánította. Az idén februárban termelésbe állított Nyék-6A kútból és a területen évekkel ezelőtt lemélyített, de csak december eleje óta üzemelő Nyék-2 kútból eddig összesen mintegy 37 millió köbméter földgázt és 42 ezer köbméter kondenzátumot hoztak felszínre - írták.



A Corvinus projektben résztvevő felek - köztük az MVM CEEnergy Zrt. - a terület szénhidrogén potenciáljának folyamatos kiaknázására, a napi kapacitás emelésére törekszenek. A szakemberek hónapok óta dolgoznak a 2023-ban lefúrt két kút termelésbe állításán. Az összes műszaki feltétel megléte mellett ennek köszönhetően kezdhette meg most a kitermelést a Nyék-13 kút. A szintén idén lemélyített Nyék-8 üzembe helyezése jövő januárban várható - tették hozzá.



"A kormány kiemelten kezeli a belföldön elérhető források hasznosítását, mert ezzel erősíti hazánk energiaszuverenitását. A hosszú távú szerződések alapján zavartalanul zajlanak a gázszállítások. A tárolók töltöttsége bő két hónappal a fűtési szezon kezdete után még mintegy 90 százalékos. A hazai kitermelés fokozása ezzel együtt is hasznosan járul hozzá a magyar családok és vállalkozások biztonságos ellátásához" - áll a közleményben.