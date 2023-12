Gazdaság

A Mandarin Oriental üzemeltetésében nyílik meg újra a Gellért Hotel

A nemzetközi hírű, felsőkategóriás hoteleket üzemeltető Mandarin Oriental szállodalánc működteti majd a budapesti Gellért Hotelt, amely várhatóan 2027-től nyit meg újra - közölte a BDPST Group szerdán az MTI-vel.



A BDPST Group tulajdonában álló Gellért Hotel 2024-től teljes körű, műemlékvédelmi előírások mentén zajló, komplex felújításon megy keresztül, ez lesz a Mandarin Oriental első Magyarországon üzemeltetett hotelje - tették hozzá.



A tájékoztatás szerint a szállodában az előzetes tervek szerint 143 vendégszobát, köztük 38 lakosztályt alakítanak ki az Alexander Waterworth Interiors londoni belsőépítészeti stúdió közreműködésével.



A háborús sérülések, majd az azt követő újjáépítések során az épület eredeti belső terei gyakorlatilag megsemmisültek: a beruházó-fejlesztő szándékai szerint a négy legikonikusabb belső teret - a Lobby, a Duna terem, a Zeneterem és a Gobelin terem - eredeti pompájának megfelelően rekonstruálja, a fennmaradt fotók és tervek alapján. A beruházás célja az épület teljes felújítása mellett az, hogy olyan új funkciókat integráljanak, amelyek hozzájárulnak az elérhető szolgáltatások körének szélesítéséhez és minőségi javításához, visszahozva az épület "aranykorát", kiegészítve XXI. századi innovációkkal, környezet-, és energiatudatos elemekkel.



"A BDPST cégcsoport kiemelt szempontként kezelte továbbá, hogy a budapestiek is ismét büszkén magukénak érezhessék az épületet, amely éttermeivel, ahogyan régen is, elsősorban a helyiek igényeit szeretné kielégíteni" - áll a közleményben.



"A Gellért Hotel talán Budapest legikonikusabb épülete, amely közel áll a legtöbb magyar ember szívéhez. Így amellett, hogy izgalmas ingatlanfejlesztési projektként tekintünk rá, hatalmas felelősséggel is tartozunk mind az épület és annak múltja, mind a budapesti lakosság felé. Ezért is kiemelten fontos volt számunkra, hogy egy ilyen cégcsoportra bízhatjuk ennek a nagy múltú épületnek az üzemeltetését. A Mandarin Oriental, egy több mint 60 éves tapasztalattal rendelkező luxus hotel márka, mely nagy odafigyeléssel ötvözi ezeket a tapasztalatokat az adott ország kultúrájával, emeli ki az egyedi designt, tiszteletben tartva a Gellért Hotel hagyatékát és magyar gyökereit" - idézi a közlemény Tiborcz Istvánt, a BDPST Group tulajdonosát és elnökét.



"A cégcsoport számára mindig kiemelten fontos volt az értékmentés és teremtés, így célunk, hogy visszaadhassuk a Gellért Hotel egykori fényét, továbbadva ezt a jövő generációi számára" - tette hozzá a cégtulajdonos.

"Ugyanazt az aprólékos megközelítést alkalmazzuk a Gellért Hotel esetében is, mint más, általunk üzemeltetett történelmi ingatlannál a világ bármely pontján: tiszteletteljesen építünk a helyi kulturális örökségre, miközben integráljuk a hotelbe a legmagasabb kortárs komfortot és fenntarthatósági normákat" - fogalmazott a közlemény szerint Laurent Kleitman, a Mandarin Oriental Group vezérigazgatója.



A Gellért Hotelt a BDPST Group az Indotek csoporttól vásárolta meg 2022-ben, amely a Danubius Hotelstől 2019-ben vásárolta meg a szállodát.