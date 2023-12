Pénzügy

GVH: a karácsony előtti utolsó napokban is csökkenti az árakat az online árfigyelő

2023.12.20 15:28 MTI

Az online árfigyelőben található 62 termékkategória több mint 80 százalékában csökkentek árak, és hamarosan újabb termékekkel bővül a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett rendszer - közölte a versenyhatóság szerdán az MTI-vel.



A GVH közleménye szerint kevesebb mint hatodára törték le az élelmiszer-inflációt a célzott kormányzati intézkedések, illetve a versenyhivatal által július elseje óta működtetett online árfigyelő rendszer. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az élelmiszerek árának emelkedése idén novemberben 7,1 százalék volt, ami gazdaságtörténeti szempontból is rendkívül dinamikus csökkenést jelez a 2022 decemberében mért 44,8 százalékos adathoz képest - írták.



A versenyhivatal felhívta a figyelmet, hogy az online árfigyelőt a karácsonyi nagybevásárlás előtt is érdemes használni. Tudatos tervezéssel - például a bevásárlólista és a térképes boltszűrő funkciók használatával - több ezer forintot, és sok időt lehet megspórolni a karácsonyi nagybevásárlások során.



A közleményben kiemelték azt is, hogy hamarosan újabb termékkategóriákkal bővül az online árfigyelő. Bekerülnek a rendszerbe az ételallergiások által leggyakrabban fogyasztott laktóz- és gluténmentes termékek, ami azért fontos, mert Magyarországon több mint 3 millióan élnek valamilyen élelmiszerintoleranciával. Az árfigyelő így nekik célzottan is segít majd - írták.



A kormány döntésének köszönhetően a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető online árfigyelő 2024-ben is elérhető lesz a magyar vásárlók, a magyar családok számára, így a GVH által működtetett rendszer továbbra is biztosítja az árak összehasonlíthatóságát és hozzájárul az árak folyamatos csökkentéséhez - hangsúlyozta a versenyhatóság.