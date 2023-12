Gazdaság

Tovább növelte szántóföldi területeit a Mészáros Csoport

Magyarország legnagyobb földterülettel rendelkező vállalatcsoportja az Agro-Várkony Csoport és az Aranyszarvas Csoport felvásárlásával tovább erősítette vezető pozícióját az agráriumban. 2023.12.21 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb két agrárcég akvizíciójával növelte a szántóföldi növénytermesztésre alkalmas területeit a Mészáros Csoporthoz tartozó Talentis Agro Holding; Magyarország legnagyobb földterülettel rendelkező vállalatcsoportja az Agro-Várkony Csoport és az Aranyszarvas Csoport felvásárlásával tovább erősítette vezető pozícióját az agráriumban.



A Mészáros Csoport azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a mezőgazdasági ágazatban csaknem 20 termelő vállalatukkal több mint 50 ezer hektáron gazdálkodnak, és a cégcsoport legfőbb célja, hogy Magyarország legnagyobb élelmiszer- és takarmányalapanyag gyártója legyen, ezzel biztosítva Magyarország élelmiszeriparának stabil alapanyagellátását, melynek érdekében folyamatosan keresi itthon és külföldön az üzleti lehetőségeket, valamint az olyan nagyüzemi gazdálkodásra megfelelő mezőgazdasági területeket, amelyek ezt segítik elő, de egyre gyakoribb, hogy maguk a területekkel rendelkező termelők kínálják fel földjeiket megvételre a vállalatcsoportnak.



A Talentis Agro Holding vezető pozícióját olyan korszerű technológiák és digitalizációs megoldások révén valósítja meg, mint például a tavasszal átadott hársfamajori öntözőtelep, vagy a nemrégiben Jánossomorján ünnepélyes keretek között felavatott gabonatároló siló, szárító, tisztító és kiszolgáló technológia, mellyel akár hosszú ideig biztonságosan és megfelelő minőségben raktározható a szemes termény - írták.



Jelezték, hogy a holding stratégiai céljai között olyan beruházások szerepelnek, melyekkel képes a további stabil növekedésre ebben a kihívásokkal teli gazdasági környezetben.



Ezt a törekvést támasztja alá az a közelmúltban történt két sikeres akvizíció is, melynek eredményeképpen a Talentis Agro Holding égisze alatt folytatja működését a klasszikus növénytermesztéssel foglalkozó Agro-Várkony és az Aranyszarvas Csoport - tették hozzá.



A Szolnok környéki földeken gazdálkodó Agro-Várkony Csoport 1350 hektár haszonbérleti területtel rendelkező, 1,2 milliárd forintos árbevételű cégcsoport, mely három céget ölel fel: Agro-Várkony Kft., Triticum Hungária Vital Kft., Piroska-Agro Kft.



Az Aranyszarvas Csoport egy 1,1 milliárd forintos árbevételű, 1100 hektár földterületen tevékenykedő cégcsoport, melynek Tápiószentmártonban van a székhelye, és négy céget foglal magában: Aranyszarvas Zrt., Kőrösi Kft., Aranyszarvas Szövetkezet, Juropa Kft. - közölték.

"A Talentis Agro Holding működésének első öt évében kiemelt célunk volt nemcsak egy megbízhatóan működő cégcsoport felépítése, hanem a piacvezető szerep elérése is, melyet a növénytermesztés területén sikeresen teljesítettünk, továbbá az idei horvátországi akvizícióval nagyot léptünk előre a nemzetközi terjeszkedéssel kapcsolatos terveinket illetően is. Jelenleg idehaza több mint 50 000 hektáron gazdálkodunk, és ezzel a közép-magyarországi régióban történő két felvásárlással tovább erősítjük az agráriumban elfoglalt meghatározó szerepünket és a hazai ellátásbiztonságot" - idézték a közleményben Mészáros Lőrincet, a Mészáros Csoport tulajdonosát.



"Az akvizíciókkal elérni kívánt céljaink között szerepel a hatékonyság növelése, a nagyobb táblaméretek, az egyszerűsített vetésterv, a homogén áru előállítása, valamint a szántóföldi zöldségek termesztése és a vetőmagelőállítás. A mezőgazdaságban mindig voltak és lesznek is kiszámíthatatlan tényezők, mind időjárási, mind gazdasági értelemben. Ebben a folyamatosan változó környezetben kell megtalálnunk azokat a jövőbe mutató megoldásokat, amelyekkel minimalizálhatjuk a negatív hatásokat, és felkészülhetünk a kihívásokra. Az új akvizíciók is abban segítenek, hogy több lábon állhassunk, és diverzifikálhassuk a portfóliónkat" - tette hozzá Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója a közlemény szerint.