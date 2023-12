Gazdaság-pénzügy

Nyilvánosságra hozták a világ leggazdagabb családjainak 2023-as listáját

A Bloomberg "A világ leggazdagabb családjai 2023" címet viselő listájából kiderült, hogy a globális vagyoneloszlást hogyan alakítják át az olajtőkések.



A minősítés szerint a világ leggazdagabb dinasztiájaként a listára először felkerült Nahyan-ház, Mohammed bin Zayed Al Nahyan sejk emírségi elnök családja emelkedett ki. Szülőföldjük, Abu Dhabi emirátusában található az Egyesült Arab Emírségek olajtartalékainak nagy része. Az uralkodó család vagyonát 305 milliárd dollárra becsülték.



A második leggazdagabb az amerikai Walton család, amely a világ legnagyobb árbevételű kiskereskedelmi vállalatának, a Walmartnak a tulajdonosa. Az ő becsült vagyonuk 259,7 milliárd dollárra tehető. Az első három helyezettet a francia Hermes-dinasztia zárja, amely a névadó luxusmárka tulajdonosa. A Hermes-ház becsült vagyona 150,9 milliárd dollár.



A Mars család, amely a nevüket viselő amerikai édességgyártó óriáscég tulajdonosa, a negyedik leggazdagabb a maga 141,9 milliárd dolláros vagyonával.



Egy másik új belépő - a katari királyi család, az Al Thanis-ház - az ötödik helyet foglalja el a rangsorban 155 milliárd dollárra becsült vagyonával. A királyi család vagyona Katar hatalmas tengeri olajlelőhelyein alapul. Az Al Thanis azonban jelentős külföldi vagyonnal is rendelkezik, például a Valentino divatmárkával.



Az első tízben szerepel még a Koch család, a Koch Industries amerikai petrolkémiai vállalat tulajdonosai (127,3 milliárd dollár), valamint a Szaúd-ház, a világ legnagyobb olajexportőrének számító Szaúd-Arábia királyi családja (112 milliárd dollár). Őket követi az Ambani család, a Reliance Industries indiai olajvállalat tulajdonosai (89,9 milliárd dollár), a Wertheimerek, a Chanel francia divatház tulajdonosai (89,6 milliárd dollár) és a Thompsonok, a Reuters hírügynökség többségi részesedésének tulajdonosai (71,1 milliárd dollár).



A Bloomberg számításai szerint a világ 25 leggazdagabb családjának együttes vagyona az elmúlt évben 1,5 billió dollárral, azaz nagyjából 43%-kal nőtt. Az ügynökség azt is megjegyezte, hogy a rangsorban szereplő három Öböl-menti család "valószínűleg jóval gazdagabb, mint ezek az óvatos becslések".



Az orosz családok nem kerültek be az értékelésbe. A Bloomberg Billionaires Index szerint a leggazdagabb orosz az Interros vezetője és a Norilsk Nickel bányászati óriáscég tulajdonosa, Vlagyimir Potanin, 30 milliárd dolláros vagyonnal. Ő a 49. helyen áll a rangsorban.