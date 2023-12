Gazdaság

Latorcai Csaba: januártól 4 ezer milliárd forintnyi forrás nyílik meg a magyar emberek számára

Januártól 4 ezer milliárd forintnyi uniós forrás nyílik meg a magyar emberek számára humán-, infrastruktúra- és energetikai fejlesztésre, a családok és helyi közösségek támogatására - mondta Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség államtitkára az M1 aktuális csatornán kedd reggel.



A kormány már eddig is megelőlegezte a támogatásokat, de januártól még több pályázat lesz - ismertette a területfejlesztésért felelős államtitkár.



Közölte: Magyarország már idén májusban teljesített minden feltételt az igazságszolgáltatással kapcsolatban, azóta csak "kutyakomédia" zajlott. Az Európai Parlament (EP) baloldali többsége fenyegette az Európai Bizottságot, hogy húzza az időt, de a magyar parlament decemberi jogszabály-módosításai óta már semmilyen ürüggyel sem tehetik ezt - mondta Latorcai Csaba.



Hozzátette: a tárgyalásokat folytatni kell, ez a 4000 milliárd még csak kevesebb mint a fele annak, ami Magyarországnak jár. Jó lenne, ha az EP baloldali magyar tagjai "csitítanák" a testületet, de inkább "fűtik" - fogalmazott az államtitkár az M1 aktuális csatornán.



Latorcai Csaba a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is: január 1-jétől önálló Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium lesz. A kormány célja, hogy a város vagy vidék közti választás ne életminőség, hanem csak életformák közti választás legyen. Ugyanúgy elérhető legyen vidéken is minden szolgáltatás: iskola, óvoda, orvos, gyógyszertár, élelmiszerbolt, bankautomata.



Az Orbán-kormányra jellemző, hogy nem Budapesten döntik el, mire van szükség; ez a baloldal politikája volt. Ezzel szemben az Orbán-kormány együtt gondolkodik az emberekkel, "közösen fejlesztünk", ezért az államot közelebb kell hozni az emberekhez - tette hozzá.



Az államtitkár szerint a baloldalban felsőbbrendűségi érzés van, mindig okosabbnak hiszik magukat, lenézik az embereket, holott a magyar emberek hatalmas teljesítményeket értek el, érdemes velük beszélgetni. "Ha együtt gondolkodunk, abból lesz versenyképesség".



A szuverenitásvédelemmel kapcsolatban a kormánypárti politikus rámutatott: "önmagában fájdalmas", hogy erre szükség van, hiszen az EU alapítói is kereszténydemokraták voltak. "Az a dolgunk, hogy ehhez visszatérítsük a közösséget, de addig is védjük meg magunkat, kereszténydemokrata örökségünket, kultúránkat, mert ezt akarják széttiporni, hogy egy identitás nélküli masszát hozzanak létre. De mi maradjunk meg magyarnak, kereszténynek!" - fogalmazott Latorcai Csaba.