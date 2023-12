Gazdaság

113 millió forintra bírságolt egy telemarketinges céget a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) feltárta, hogy a Telemarketing International Kft. és osztrák anyacége, a Mediashop GmbH négy termék esetében megtévesztő kommunikációt folytatott. A GVH versenytanácsa a két vállalkozással szemben összesen 113 millió forint bírságot szabott ki - közölte a versenyhatóság pénteken az MTI-vel.



Közleményük szerint a vállalkozások ezen felül utólagos megfelelési intézkedéseket és egyes érintett fogyasztók javára teljesítendő jóvátételt is vállaltak; a vállalásokat a GVH kötelezően előírta számukra.



A GVH azzal a gyanúval indította meg 2021 végén a versenyfelügyeleti eljárást, hogy a Telemarketing International Kft. (a Mediashop weboldal üzemeltetője) és osztrák anyacége tisztességtelenül reklámozta elektromos gyomirtó készüléküket országos televíziócsatornákon, valamint direkt marketing eszközökkel.



A vizsgálat során a GVH több termék (Hammersmith Bionic Burner, Hammersmith Bionic Trimmer, MicroTouch Solo, Harry Blackstone AirBlade) esetében is megtévesztő kommunikációs gyakorlatokat tárt fel. A vállalkozások többek között azt a látszatott keltették, hogy a termékek árából adott kedvezmény csak korlátozott ideig elérhető, megtévesztően kommunikáltak a versenytársakhoz képesti árelőnyről, az egyes tartozékok "ajándék" jellegéről, valamint egyes termékek funkcionális tulajdonságairól is.



A beszámoló kitért arra is, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a vizsgálat során érdemi együttműködést tanúsítottak, a jogsértéseket elismerték, és a vizsgált gyakorlatokkal még az eljárás alatt felhagytak. A vállalkozások emellett részletes és összetett utólagos megfelelési intézkedéseket ajánlottak fel, továbbá egy termék (Hammersmith Bionic Burner) esetében lehetővé tették, hogy a fogyasztók, akik megvásárolták annak kiegészítő termékét, a megvásárolt kiegészítőt - az eljárás alá vontak költségén - visszaküldjék, a teljes vételár visszatérítése mellett.



A GVH versenytanácsa az együttműködést és az önkéntes vállalásokat is figyelembe véve a két vállalkozásra összesen 113 millió forint bírságot szabott ki, a vállalások teljesítését pedig kötelezően előírta. A kötelezően előírt utólagos megfelelési erőfeszítések teljesítését a GVH nyomon követi.



Az ügy kapcsán a Gazdasági Versenyhivatal ismételten felhívja a fogyasztók figyelmét - az ünnepi időszakban fokozottan is jellemző - akciósként kommunikált árak lehetséges megtévesztő mivoltára. Fontos, hogy a vásárlók mindig legyenek óvatosak az őket azonnali döntéshozatalra késztető hirdetések, illetve a megvásárolt termékhez kapcsolódó "ajándékot" tartalmazó ajánlatok esetén - figyelmeztet a GVH.