Állategészségügy

Bács-Kiskun vármegye újabb területén jelent meg a madárinfluenza

Bács-Kiskun vármegye egy korábban még nem érintett területén igazolta a madárinfluenza vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, az érintett állomány felszámolása folyamatban van - közölte a Nébih a honlapján.



A közlemény szerint a Bácsszentgyörgyön található, csaknem 30 000 példányt számláló tojótyúktelepen az állattartó az állatok gubbasztása és étvágytalansága, valamint a megemelkedett elhullás miatt gyanakodott a madárinfluenzára. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki az elhullott állatokból.



Az érintett állományok felszámolása folyamatban van. A hatóság az adott gazdaságok körül kijelölte a 3 kilométer sugarú védőkörzetet, és meghatározta a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet. Megkezdődött a betegség megjelenésének okait feltáró járványügyi nyomozás is.



A járvány mielőbbi lecsengése érdekében továbbra is kiemelt jelentősége van a járványvédelmi előírások maradéktalan betartásának. Mivel a vírus már nemcsak a vonuló, hanem a hazai vadmadarakban is jelen van, ezért a védekezés nemcsak a vonulási időszakban, hanem egész évben rendkívül fontos.



A hivatal közleményében felhívta a figyelmet, hogy fedetten kell tárolni a takarmányt és az alomanyagot, valamint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a baromfik és a vadmadarak közvetlen vagy közvetett érintkezésének kockázata minimálisra csökkenjen. Ezen kívül kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a telepeken a személy- és járműforgalom minimális legyen, a járványvédelmi előírások szigorú betartása mellett.